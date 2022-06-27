https://tr.sputniknews.com/20220627/asgari-ucret-tespit-komisyonu-29-haziranda-toplaniyor-1058016526.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çarşamba toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çarşamba toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T23:13+0300

2022-06-27T23:13+0300

2022-06-27T23:49+0300

asgari ücret

türkiye

türk

türk-iş

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmayı hafta sonuna varmadan bitireceklerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" bilgisini paylaşarak, "Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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asgari ücret, türk, türk-iş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, türkiye işveren sendikaları konfederasyonu