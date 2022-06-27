https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-cavusoglu-irana-yonelik-tek-tarafli-yaptirimlara-her-zaman-karsi-olduk-1058005889.html

Bakan Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk

Bakan Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T19:44+0300

2022-06-27T19:44+0300

2022-06-27T20:08+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

iran

hüseyin emir abdullahiyan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar" dedi.'Terör hepimizin ortak düşmanı'Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi.

türkiye

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mevlüt çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan