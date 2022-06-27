https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-cavusoglu-irana-yonelik-tek-tarafli-yaptirimlara-her-zaman-karsi-olduk-1058005889.html
Bakan Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk
Bakan Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T19:44+0300
2022-06-27T19:44+0300
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mevlüt çavuşoğlu
iran
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar" dedi.'Terör hepimizin ortak düşmanı'Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, iran, hüseyin emir abdullahiyan
Bakan Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk
19:44 27.06.2022 (güncellendi: 20:08 27.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar" dedi.
'Terör hepimizin ortak düşmanı'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi.