https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-kurum-uyardi-onumuzdeki-saatler-kritik-1057994539.html

Bakan Kurum uyardı: Önümüzdeki saatler kritik

Bakan Kurum uyardı: Önümüzdeki saatler kritik

Bakan Kurum, Meteoroloji'nin kırmızı kodla uyarı verdiği bölgeler için, "Önümüzdeki saatler kritik. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" uyarısında... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:02+0300

2022-06-27T15:02+0300

2022-06-27T15:08+0300

murat kurum

şiddetli yağış

türkiye

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyarmıştı.Batı ve Orta Karadeniz'de başlayan yağışlar zaman zaman şiddetleniyor.‘Her zamankinden daha dikkatli olalım’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının başladığını söyledi.Kurum ayrıca ilerleyen saatlerde yağışların şiddetleneceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220627/zonguldakta-sel-haberi-sunan-trt-muhabiri-canli-yayinda-rogara-dustu-1057986851.html

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murat kurum, şiddetli yağış, uyarı