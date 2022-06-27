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https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-kurum-uyardi-onumuzdeki-saatler-kritik-1057994539.html
Bakan Kurum uyardı: Önümüzdeki saatler kritik
Bakan Kurum uyardı: Önümüzdeki saatler kritik
Bakan Kurum, Meteoroloji'nin kırmızı kodla uyarı verdiği bölgeler için, "Önümüzdeki saatler kritik. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" uyarısında... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:02+0300
2022-06-27T15:08+0300
murat kurum
şiddetli yağış
türkiye
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyarmıştı.Batı ve Orta Karadeniz'de başlayan yağışlar zaman zaman şiddetleniyor.‘Her zamankinden daha dikkatli olalım’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının başladığını söyledi.Kurum ayrıca ilerleyen saatlerde yağışların şiddetleneceğini belirterek şu uyarıda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220627/zonguldakta-sel-haberi-sunan-trt-muhabiri-canli-yayinda-rogara-dustu-1057986851.html
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murat kurum, şiddetli yağış, uyarı

Bakan Kurum uyardı: Önümüzdeki saatler kritik

15:02 27.06.2022 (güncellendi: 15:08 27.06.2022)
© DHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Bakan Kurum, Meteoroloji'nin kırmızı kodla uyarı verdiği bölgeler için, "Önümüzdeki saatler kritik. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyarmıştı.
Batı ve Orta Karadeniz'de başlayan yağışlar zaman zaman şiddetleniyor.

‘Her zamankinden daha dikkatli olalım’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının başladığını söyledi.
Kurum ayrıca ilerleyen saatlerde yağışların şiddetleneceğini belirterek şu uyarıda bulundu:
"Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık. Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."
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