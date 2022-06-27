https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-nebatiden-ismailaga-cemaatine-taziye-ziyareti-1057992559.html
Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti
Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti
Bakan Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:10+0300
2022-06-27T14:10+0300
2022-06-27T14:17+0300
mahmut ustaosmanoğlu
nureddin nebati
taziye
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057991995_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d1aea719e9626a625f1ecf6378b0f150.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cuma günü cenaze töreni düzenlenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.Cemaatin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç'ın Twitter hesabından Nebati'nin fotoğrafı, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu" notuyla paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/mahmut-ustaosmanoglunun-defnedilecegi-mezara-giren-genc-yasadigim-en-guzel-duygu-buydu-1057892931.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057991995_243:0:1024:586_1920x0_80_0_0_3c832ed2220e72d49bcca416560ad784.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mahmut ustaosmanoğlu, nureddin nebati, taziye
Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti
14:10 27.06.2022 (güncellendi: 14:17 27.06.2022) Abone ol
Bakan Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cuma günü cenaze töreni düzenlenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Cemaatin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç'ın Twitter hesabından Nebati'nin fotoğrafı, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu" notuyla paylaşıldı.