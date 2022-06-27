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Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti
Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti
Bakan Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:10+0300
2022-06-27T14:17+0300
mahmut ustaosmanoğlu
nureddin nebati
taziye
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cuma günü cenaze töreni düzenlenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.Cemaatin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç'ın Twitter hesabından Nebati'nin fotoğrafı, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu" notuyla paylaşıldı.
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mahmut ustaosmanoğlu, nureddin nebati, taziye

Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti

14:10 27.06.2022 (güncellendi: 14:17 27.06.2022)
© Twitter / Hasan KılıçNureddin Nebati, İsmailağa cemaati
Nureddin Nebati, İsmailağa cemaati - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© Twitter / Hasan Kılıç
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Bakan Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cuma günü cenaze töreni düzenlenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Cemaatin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç'ın Twitter hesabından Nebati'nin fotoğrafı, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu" notuyla paylaşıldı.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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