https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-nebatiden-ismailaga-cemaatine-taziye-ziyareti-1057992559.html

Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti

Bakan Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti

Bakan Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T14:10+0300

2022-06-27T14:10+0300

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mahmut ustaosmanoğlu

nureddin nebati

taziye

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cuma günü cenaze töreni düzenlenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.Cemaatin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç'ın Twitter hesabından Nebati'nin fotoğrafı, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu" notuyla paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/mahmut-ustaosmanoglunun-defnedilecegi-mezara-giren-genc-yasadigim-en-guzel-duygu-buydu-1057892931.html

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mahmut ustaosmanoğlu, nureddin nebati, taziye