https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-ozer-20-bin-yeni-ogretmen-atama-takvimini-en-kisa-surede-aciklayacaklarini-bildirdi-1058012229.html

Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi

Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T21:40+0300

2022-06-27T21:40+0300

2022-06-27T21:40+0300

ekonomi

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

öğretmen atamaları

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Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, öğretmen, öğretmen atamaları