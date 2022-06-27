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https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-ozer-20-bin-yeni-ogretmen-atama-takvimini-en-kisa-surede-aciklayacaklarini-bildirdi-1058012229.html
Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi
Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T21:40+0300
2022-06-27T21:40+0300
ekonomi
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
öğretmen atamaları
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Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."
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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, öğretmen atamaları

Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi

21:40 27.06.2022
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti.
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."
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