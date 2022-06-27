https://tr.sputniknews.com/20220627/bati-karadenizde-sel-uyarisi-toprak-suya-doydu-dere-yataginda-yasayan-insanlar-orada-kalmamali-1057993790.html
Batı Karadeniz’de sel uyarısı: ‘Toprak suya doydu, dere yatağında yaşayan insanlar orada kalmamalı’
Batı Karadeniz’de sel uyarısı: ‘Toprak suya doydu, dere yatağında yaşayan insanlar orada kalmamalı’
2021’de sel felaketi ile sınanan Batı Karadeniz’de üç gündür devam eden yağmur, 27 Haziran’da ‘kırmızı kodlu aşırı yağışlara’ dönüştü. Bölgede bir çok yeri su... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:45+0300
2022-06-27T14:45+0300
2022-06-27T14:46+0300
görüş
sel
batı karadeniz
sel felaketi
su taşkınları
kastamonu
doğal afet
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
tehlike
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz için yaptığı kritik uyarılar sonrasında beklenen yağış, dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönerek hava akımı oluşturan vortex etkisi ile birlikte başladı. AFAD’ın uyarıda bulunduğu kırmızı kodlu Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop illerinde taşkın ve sel riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığını duyuruldu. Kastamonu’nun elektrik kesintisi de yaşanan İnebolu ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle taşan çay, su baskınlarına neden olmaya devam ederken Şenpazar ilçesinde ise derenin üzerinde bulunan iki köprü selin etkisiyle yıkılarak gözden kayboldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dükkanların açılmaması ve çay kenarına yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, en tehlikede olan ilçeler, Kastamonu’da İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide; Karabük’te merkez, Ovacık ve Safranbolu; Zonguldak’ta Devrek ve Gökçebey; Bartın’da merkez, Sinop’ta ise Ayancık olarak açıklandı.Sputnik’e konuşan Meteorolog Oğuz Aydın, vortexin nasıl hareket edebileceğini ve mevcut tehlikeleri anlatarak bölge sakinlerine uyarılarda bulundu.‘Yağışın en güçlü olacağı zaman dilimi öğlen 1’den akşam 7’ye kadar olan kısımda’En son radar verilerine dayanarak yağışın şu an etkisini artırdığını söyleyen Aydın, “Vortex, Zonguldak açıklarından daha da ileri girmeye çalışıyor ve bu gece saatlerine kadar devam edecek. Bu akşam ve gece saatlerden itibaren etkisini yitirmeye başlayacak. Yarın yer yer yağışlar olur ama en güçlü olacağı zaman dilimi öğlen 1’den akşam 7’ye kadar olan kısımda. Ondan sonra da Sakarya taraflarına doğu batıya kayacak” dedi.‘Toprak suya doyduğu için bugünkü yağış da geçen sene olduğu gibi sel felaketine sebep olabilir’11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketini hatırlatan Aydın şu ifadeleri kullandı:‘Dere yatağında yaşayan insanlar bugün orada kalmamalı, akşama kadar büyük bir risk var’Bölgede yaşayan sakinlerin neler yapması gerektiğine de değinen Aydın, “Dere yatağında yaşayan insanlar bugün orada kalmamalı. Yükseklerde akrabaları varsa onların yanına gidebilirler ya da üst katlar varsa oralara çıkabilirler. Bugün dere yatağında oturanların evlerinde kalması riskli çünkü sel aniden gelen bir olay ve ne olacağını bilemezsiniz. Şehir merkezinde ya da ilçe merkezinde komşuları varsa oraya gitmeleri gerekiyor. Ben bu durumda kalsaydım kesinlikle dere yatağının yanında olan evde durmamaya çalışırdım. Sabah İnebolu’da da köprülerin çöktüğünü gördük çünkü dediğim gibi toprak suya doydu. Aralıksız bir yağış var ve bunun en kuvvetli olacağı zaman diliminin içindeyiz. Açıkçası akşama kadar büyük risk var” uyarısında bulundu.Yağışların bugünden sonra etkisini azaltacağına da dikkat çeken Aydın, 28 Haziran’dan itibaren sadece İstanbul ve Bursa civarlarında orta kuvvette bir yağmur gözüktüğünü daha sonra ise Türkiye genelinde yağışların bir hafta ara verdiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211231/yanginlar-hortumlar-seller-turkiyede-2021deki-afetleri-yasayanlar-anlatti--1052287756.html
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Batı Karadeniz’de sel uyarısı: ‘Toprak suya doydu, dere yatağında yaşayan insanlar orada kalmamalı’
14:45 27.06.2022 (güncellendi: 14:46 27.06.2022) Abone ol
Özel
2021’de sel felaketi ile sınanan Batı Karadeniz’de üç gündür devam eden yağmur, 27 Haziran’da ‘kırmızı kodlu aşırı yağışlara’ dönüştü. Bölgede bir çok yeri su basarken, AFAD kritik taşkın ve sel uyarılarında bulundu. Meteorolog Oğuz Aydın, “Toprak suya doyduğu için bugünkü yağış da geçen sene olduğu gibi sel felaketine sebep olabilir” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz için yaptığı kritik uyarılar sonrasında beklenen yağış, dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönerek hava akımı oluşturan vortex etkisi ile birlikte başladı. AFAD’ın uyarıda bulunduğu kırmızı kodlu Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop illerinde taşkın ve sel riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığını duyuruldu. Kastamonu’nun elektrik kesintisi de yaşanan İnebolu ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle taşan çay, su baskınlarına neden olmaya devam ederken Şenpazar ilçesinde ise derenin üzerinde bulunan iki köprü selin etkisiyle yıkılarak gözden kayboldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dükkanların açılmaması ve çay kenarına yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, en tehlikede olan ilçeler, Kastamonu’da İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide; Karabük’te merkez, Ovacık ve Safranbolu; Zonguldak’ta Devrek ve Gökçebey; Bartın’da merkez, Sinop’ta ise Ayancık olarak açıklandı.
Sputnik’e konuşan Meteorolog Oğuz Aydın, vortexin nasıl hareket edebileceğini ve mevcut tehlikeleri anlatarak bölge sakinlerine uyarılarda bulundu.
‘Yağışın en güçlü olacağı zaman dilimi öğlen 1’den akşam 7’ye kadar olan kısımda’
En son radar verilerine dayanarak yağışın şu an etkisini artırdığını söyleyen Aydın, “Vortex, Zonguldak açıklarından daha da ileri girmeye çalışıyor ve bu gece saatlerine kadar devam edecek. Bu akşam ve gece saatlerden itibaren etkisini yitirmeye başlayacak. Yarın yer yer yağışlar olur ama en güçlü olacağı zaman dilimi öğlen 1’den akşam 7’ye kadar olan kısımda. Ondan sonra da Sakarya taraflarına doğu batıya kayacak” dedi.
‘Toprak suya doyduğu için bugünkü yağış da geçen sene olduğu gibi sel felaketine sebep olabilir’
11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketini hatırlatan Aydın şu ifadeleri kullandı:
“Geçen seneki kadar büyük bir sel felaketi olacağını düşünmüyorum çünkü yağışın gücü o zamana göre o kadar etkili değil. Ama durum şu ki; o bölgede yağışlar üç gündür devam ediyor. O yüzden toprak suya doyduğu için daha önceki kadar güçlü bir yağmur olmasa bile bugükü yağış da sel felaketine sebep olabilir. Bugün özellikle Bartın, Zonguldak ve Karabük’te, öğleden sonra da Sakarya’da problemlere yol açabilir.”
‘Dere yatağında yaşayan insanlar bugün orada kalmamalı, akşama kadar büyük bir risk var’
Bölgede yaşayan sakinlerin neler yapması gerektiğine de değinen Aydın, “Dere yatağında yaşayan insanlar bugün orada kalmamalı. Yükseklerde akrabaları varsa onların yanına gidebilirler ya da üst katlar varsa oralara çıkabilirler. Bugün dere yatağında oturanların evlerinde kalması riskli çünkü sel aniden gelen bir olay ve ne olacağını bilemezsiniz. Şehir merkezinde ya da ilçe merkezinde komşuları varsa oraya gitmeleri gerekiyor. Ben bu durumda kalsaydım kesinlikle dere yatağının yanında olan evde durmamaya çalışırdım. Sabah İnebolu’da da köprülerin çöktüğünü gördük çünkü dediğim gibi toprak suya doydu. Aralıksız bir yağış var ve bunun en kuvvetli olacağı zaman diliminin içindeyiz. Açıkçası akşama kadar büyük risk var” uyarısında bulundu.
Yağışların bugünden sonra etkisini azaltacağına da dikkat çeken Aydın, 28 Haziran’dan itibaren sadece İstanbul ve Bursa civarlarında orta kuvvette bir yağmur gözüktüğünü daha sonra ise Türkiye genelinde yağışların bir hafta ara verdiğini belirtti.