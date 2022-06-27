Türkiye
SON DAKİKA | Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220627/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1058003594.html
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.97 değer kaybıyla 2.529.26 puandan tamamladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T18:39+0300
2022-06-27T18:39+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044110989_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0310dd86c05813c3e01bc8681da17593.jpg
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24.82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2.41 ve holding endeksi yüzde 0.68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.36 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası negatif ayrıştığını söyledi.Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044110989_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_abb4c09cee2bc15ec3c586d30751381b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa istanbul

Borsa günü düşüşle tamamladı

18:39 27.06.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.97 değer kaybıyla 2.529.26 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24.82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2.41 ve holding endeksi yüzde 0.68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.36 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası negatif ayrıştığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала