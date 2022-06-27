Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/canli--finlandiya-rusyadan-yuksek-alkollu-icecek-ithalatini-yasakladi-1057998327.html
CANLI | Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı
CANLI | Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı
Finlandiya Gümrük Servisi, Helsinki'nin Moskova'yı hedef alan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları dahilinde Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T16:42+0300
2022-06-27T16:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
nato
avrupa birliği
yaptırım
doğalgaz
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057998845_0:46:1240:744_1920x0_80_0_0_b044317b8fb60a07c4d2206a72c05ea0.jpg
rusya
ukrayna
donbass
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057998845_16:0:1008:744_1920x0_80_0_0_f92a3d114120b52826752680d91aa438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, nato, avrupa birliği, yaptırım, doğalgaz, g7, новый онлайн для белой редактуры
Votka - Sputnik Türkiye

CANLI | Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı

16:42 27.06.2022 (güncellendi: 16:50 27.06.2022)
Abone olTelegram
Finlandiya Gümrük Servisi, Helsinki'nin Moskova'yı hedef alan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları dahilinde Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Patrik Kirill'e, Moskova'yı hedef alan 6. yaptırım paketi kapsamında uygulanan kısıtlamalardan vazgeçilmesinden 'esef duyduğunu' belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yayınlanan ortak bildiride, ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının mart ayından bu yana neredeyse 3 katına çıktığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada vatandaşı 43 kişiye yaptırım getirildiğini duyurdu. Yaptırım listesinde federal ve bölgesel yetkililer, iktidardaki Liberal Parti üyeleri ve tanınmış kişiler yer alıyor.
İspanyol El Pais gazetesi, Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde İttifak'ın yeni strateji belgesine ilk kez müttefiklerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını öngören bir madde ekleneceğini duyurdu.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
Ukrayna krizi
AB Komisyonu Başkanı, Putin'in katılması halinde G20 zirvesinin boykot edilmesi talebine karşı
06:27
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
16:57 27.06.2022
Beyaz Saray: Zelenskiy, Ukrayna ihtilafını uzatma niyetinde değil
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in G7 zirvesinde video konferans yoluyla gerçekleştirdiği konuşmada, krizi uzatmaya niyeti olmadığını ve önümüzdeki aylarda Batı'dan gelecek aktif askeri desteğe güvendiğini açıkça belirttiğini söyledi.
Zirve kapsamındaki toplantıların oturum aralarında basın mensupların demeç veren Sullivan, "Bu büyük çatışmanın bariz nedenlerden dolayı Ukrayna halkının çıkarına olmadığına inanıyor. Bu nedenle, ordusunun ve kendisine askeri yardım sağlayan Batı'dakilerin, Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak için önümüzdeki birkaç ayı en iyi şekilde kullanmasını istiyor. Zelenskiy, ihtilafın süresini uzatmak istemediğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.
16:40 27.06.2022
Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı
Finlandiya Gümrük Servisi, Helsinki'nin Moskova'yı hedef alan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları dahilinde Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladığını duyurdu.
YLE televizyonunun aktardığına göre kıdemli gümrük müfettişi Jarkko Keskinen, "Şu anda votka, cin, viski ve likör gibi alkollü içkilere yaptırım uygulanırken kısıtlamalar bira, elma şarabı ve şarap gibi düşük alkollü içecekleri kapsamıyor" ifadelerini kullandı.
Finlandiya Sağlık ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü'ne göre, ülkede yıllık ortalama alkollü içecek tüketimi, 15 yaş ve üstünde kişi başına 10 litre ve Yurt dışından ithal edilen alkollü içecekler toplam tüketimin yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.
16:36 27.06.2022
Polonya: Madrid'deki NATO zirvesinde Rusya'nın 'düşman' ilan edilmesini bekliyoruz
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pavel Soloch, Varşova'nın 28-30 Haziran tarihleri arasında Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde Rusya'nın 'düşman' ilan edilmesini beklediğini söyledi.
Polsat televizyonuna demeç veren Soloch, "NATO zirvesinin kendisi belirli bir sürecin bir unsuru, ancak ana soruları yanıtlaması gerekiyor. Her şeyden önce, açık bir şekilde ve beklediğimiz şey bu, Rusya'yı düşman olarak tanımlamak" dedi.
Açıklanacak olan yeni stratejik belgede, 'yeni bir felsefe ve savunma ve caydırıcılık hakkında tavsiyeler sunulması gerektiğini' dile getiren yetkili, zirveden ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığı artırma kararı çıkmasını ve taburların, en azından kriz durumlarında, 1-2 bin askerinden birkaç bine yükseltilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.
16:30 27.06.2022
Rusya'nın Hindistan'a yaptığı enerji ihracatı 10 kat arttı
Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçisi Denis Alipov, ülkesinin Hindistan ile işbirliğini artırdığını belirterek, son aylarda yapıla doğalgaz ve petrol ihracatının 10 kat arttığını belirtti.
Rossiya 24 kanalına demeç veren Alipov, "Bu, kamuya açık olmayan ticaret sözleşmelerinin konusu olduğu için mutlak değerleri vermeyeceğim. Bununla birlikte işbirliği fazlaca, hatta 10 kat arttı" ifadelerini kullandı.
Hindistan ile işbirliğinin oldukça umut verici olduğunu vurgulayan Alipov, "Ürünlerimizi Hindistan pazarına tedarik etmekten hoşnutuz. Hindistan hükümetinin, şirketlerin Rus petrol ve doğalgazını küresel ortalamanın altında fiyatlarla satın almasına izin vermesi, artan emtia fiyatlarının yükünü nihai tüketicilere yüklemekten kaçınması çok önemli" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала