CANLI | Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Patrik Kirill'e, Moskova'yı hedef alan 6. yaptırım paketi kapsamında uygulanan kısıtlamalardan vazgeçilmesinden 'esef duyduğunu' belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yayınlanan ortak bildiride, ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının mart ayından bu yana neredeyse 3 katına çıktığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada vatandaşı 43 kişiye yaptırım getirildiğini duyurdu. Yaptırım listesinde federal ve bölgesel yetkililer, iktidardaki Liberal Parti üyeleri ve tanınmış kişiler yer alıyor.
İspanyol El Pais gazetesi, Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde İttifak'ın yeni strateji belgesine ilk kez müttefiklerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını öngören bir madde ekleneceğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: