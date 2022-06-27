CANLI | Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı

Finlandiya, Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladı

Finlandiya Gümrük Servisi, Helsinki'nin Moskova'yı hedef alan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları dahilinde Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladığını duyurdu.

YLE televizyonunun aktardığına göre kıdemli gümrük müfettişi Jarkko Keskinen, "Şu anda votka, cin, viski ve likör gibi alkollü içkilere yaptırım uygulanırken kısıtlamalar bira, elma şarabı ve şarap gibi düşük alkollü içecekleri kapsamıyor" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Sağlık ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü'ne göre, ülkede yıllık ortalama alkollü içecek tüketimi, 15 yaş ve üstünde kişi başına 10 litre ve Yurt dışından ithal edilen alkollü içecekler toplam tüketimin yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.