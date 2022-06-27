https://tr.sputniknews.com/20220627/cavusoglundan-tahil-ticareti-aciklamasi-sorunu-cozmek-icin-bm-iler-birlikte-caba-sarfediyoruz-1057984181.html

Çavuşoğlu'ndan 'tahıl ticareti' açıklaması: Sorunu çözmek için BM ile birlikte çaba sarf ediyoruz

Çavuşoğlu'ndan 'tahıl ticareti' açıklaması: Sorunu çözmek için BM ile birlikte çaba sarf ediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tahıl yüklü tankerlerin limanlardan ayrılamamasına ilişkin, "Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T12:14+0300

2022-06-27T12:14+0300

2022-06-27T12:15+0300

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Toplantının başarılı bir şekilde geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü de kutladı. Çavuşoğlu, "Azerbaycan ordusu, vatan muharebesinde kahramanlığını ve Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, üçlü formattaki toplantının ilk kez düzenlendiğini, görüşmede ulaştırma konularının yanı sıra bölgesel meselelerin masaya yatırıldığını söyledi.Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın birçok uluslararası platformda da yakın iş birliği içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kendi aramızdaki iş birliğimiz, çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Bu gelişmeler beraberinde fırsatları da getiriyor. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor. Dolayısıyla amacımız bu fırsatları ülkelerimizin, haklarımızın ve bölgemizin yararına değerlendirmektir." şeklinde konuştu.Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl ticareti sorunlarına da değinen Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler ile sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kere daha gördük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel kapasitemizi artırmak için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP gibi projeler bölgemizin adeta çehresini değiştirdi." dedi.Çavuşoğlu, Türkiye'nin hayata geçirdiği Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri de anımsatarak "Orta koridorunu daha da geliştirmek için Ulaştırma bakanlıklarımızla bu formatta çalışmaya devam edeceğiz. Hazar geçişleri büyük önem taşıyor. Burayı daha cazip hale getirmek için çalışmaya hazırız. Ulaşım ve lojistik ağlarını artırmamız tüm bölgemizin refahı ve istikrarına büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.Türkiye'nin bu konulardaki önerilerinin toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Enerji ve enerji altyapısı alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahcivan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz."Çavuşoğlu, üçlü formattaki toplantının Türk Devletleri Teşkilatı içinde de çalışmalara katkı sağlayacağını vurgulayarak "Bölgemizde barış ve refahın yaygınlaşmasına ve Türk dünyasının gelecekte daha da bütünleşmiş bir yapıya dönüşmesine yönelik ortak irademizi bugün Bakü‘de bir kez daha sergiliyoruz." dedi.

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