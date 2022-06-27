https://tr.sputniknews.com/20220627/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-yarin-ispanyaya-gidecek-1058012866.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İspanya'ya... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:01+0300
2022-06-27T22:01+0300
2022-06-27T22:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nato
zirve
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058012949_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_02d40bd8dda046274b4aff943e31adfb.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.
https://tr.sputniknews.com/20220627/bakani-akardan-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyelik-basvurusuyla-ilgili-aciklama-1058000912.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058012949_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_b8d5c37ae776bb0f49b5cddd6b156845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, nato, zirve, ukrayna, rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.
Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.