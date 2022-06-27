https://tr.sputniknews.com/20220627/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-yarin-ispanyaya-gidecek-1058012866.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İspanya'ya... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:01+0300

2022-06-27T22:01+0300

2022-06-27T22:01+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nato

zirve

ukrayna

rusya

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

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ukrayna

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recep tayyip erdoğan, nato, zirve, ukrayna, rusya