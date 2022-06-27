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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İspanya'ya... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:01+0300
2022-06-27T22:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nato
zirve
ukrayna
rusya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.
https://tr.sputniknews.com/20220627/bakani-akardan-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyelik-basvurusuyla-ilgili-aciklama-1058000912.html
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recep tayyip erdoğan, nato, zirve, ukrayna, rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın İspanya'ya gidecek

22:01 27.06.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.
Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili açıklama
17:45
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