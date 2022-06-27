https://tr.sputniknews.com/20220627/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1057973003.html
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T00:25+0300
2022-06-27T00:25+0300
2022-06-27T00:26+0300
cumhurbaşkanına hakaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057973075_0:272:975:820_1920x0_80_0_0_391a77f1f6487d985d31c805da64874e.jpg
Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde 25 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darp edilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-cumhurbaskanina-kufur-eden-kardesler-tekme-tokat-dovuldu-1057939248.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057973075_0:180:975:911_1920x0_80_0_0_0192fb8dc0c389cb7496dcef4d3abf91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanına hakaret
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
00:25 27.06.2022 (güncellendi: 00:26 27.06.2022) Abone ol
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde 25 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darp edilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.