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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T00:25+0300
2022-06-27T00:26+0300
cumhurbaşkanına hakaret
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Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde 25 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darp edilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-cumhurbaskanina-kufur-eden-kardesler-tekme-tokat-dovuldu-1057939248.html
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cumhurbaşkanına hakaret

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

00:25 27.06.2022 (güncellendi: 00:26 27.06.2022)
© İHACumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde 25 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darp edilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına küfür eden kardeşler, tekme tokat dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
TÜRKİYE
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı
25 Haziran , 21:04
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