https://tr.sputniknews.com/20220627/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1057973003.html

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T00:25+0300

2022-06-27T00:25+0300

2022-06-27T00:26+0300

cumhurbaşkanına hakaret

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Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde 25 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darp edilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-cumhurbaskanina-kufur-eden-kardesler-tekme-tokat-dovuldu-1057939248.html

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cumhurbaşkanına hakaret