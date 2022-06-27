https://tr.sputniknews.com/20220627/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1057997588.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T16:00+0300
2022-06-27T16:00+0300
2022-06-27T16:00+0300
politika
cumhurbaşkanlığı
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başladı.