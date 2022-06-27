https://tr.sputniknews.com/20220627/denizde-kalp-kriz-geciren-ogretmen-hayatini-kaybetti-1057996653.html

Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Hafta sonu tatili için Bandırma'dan Erdek'e gelen matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkisinde girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:46+0300

2022-06-27T15:46+0300

2022-06-27T15:46+0300

yaşam

kalp krizi

erdek

bandırma

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren öğretmen Salih Özkan (65) hayatını kaybetti.Olay, dün Erdek ilçesi Çuğra mevkisinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Erdek'e gelen, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde matematik öğretmeni Salih Özkan, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özkan'a, çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Özkan, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın, kalp krizi sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.İki çocuk babası Salih Özkan'ın, Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

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kalp krizi, erdek, bandırma