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Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Hafta sonu tatili için Bandırma'dan Erdek'e gelen matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkisinde girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:46+0300
2022-06-27T15:46+0300
yaşam
kalp krizi
erdek
bandırma
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren öğretmen Salih Özkan (65) hayatını kaybetti.Olay, dün Erdek ilçesi Çuğra mevkisinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Erdek'e gelen, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde matematik öğretmeni Salih Özkan, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özkan'a, çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Özkan, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın, kalp krizi sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.İki çocuk babası Salih Özkan'ın, Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.
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kalp krizi, erdek, bandırma

Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti

15:46 27.06.2022
© DHADenizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Denizde kalp kriz geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Hafta sonu tatili için Bandırma'dan Erdek'e gelen matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkisinde girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Özkan, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren öğretmen Salih Özkan (65) hayatını kaybetti.
Olay, dün Erdek ilçesi Çuğra mevkisinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Erdek'e gelen, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde matematik öğretmeni Salih Özkan, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özkan'a, çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Özkan, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın, kalp krizi sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.
İki çocuk babası Salih Özkan'ın, Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.
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