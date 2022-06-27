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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220627/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057978790.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar bugün 16.15 TL seviyelerinden başlarken, Euro ise 17.17 TL seviyelerinden başladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T09:17+0300
2022-06-27T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
gram altın
bddk
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Cuma günü 17.38 lira seviyesinde 16.50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16.15 lira seviyesinden başladı.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.1433 lira, 16.1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.9984 lira alış fiyatı, 17.17 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1800 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1835 dolara satılıyor.Spot piyasadaki altın satış fiyatları;Gram altın 953 lira,Çeyrek altın 1606 lira,Yarım altın 3172 lira,Cumhuriyet altını 6320 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/bddk-karari-sonrasi-dolartl-17nin-altini-gordu-1057902493.html
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dolar, dolar/tl, euro, gram altın, bddk

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:17 27.06.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar bugün 16.15 TL seviyelerinden başlarken, Euro ise 17.17 TL seviyelerinden başladı.
Cuma günü 17.38 lira seviyesinde 16.50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16.15 lira seviyesinden başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.1433 lira, 16.1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.9984 lira alış fiyatı, 17.17 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1800 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1835 dolara satılıyor.
Spot piyasadaki altın satış fiyatları;
Gram altın 953 lira,
Çeyrek altın 1606 lira,
Yarım altın 3172 lira,
Cumhuriyet altını 6320 lira seviyesinde yer alıyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
EKONOMİ
BDDK kararı sonrası dolar/TL 17’nin altını gördü
24 Haziran , 21:03
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