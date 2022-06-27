https://tr.sputniknews.com/20220627/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057978790.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar bugün 16.15 TL seviyelerinden başlarken, Euro ise 17.17 TL seviyelerinden başladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T09:17+0300
2022-06-27T09:17+0300
2022-06-27T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
gram altın
bddk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Cuma günü 17.38 lira seviyesinde 16.50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16.15 lira seviyesinden başladı.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.1433 lira, 16.1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.9984 lira alış fiyatı, 17.17 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1800 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1835 dolara satılıyor.Spot piyasadaki altın satış fiyatları;Gram altın 953 lira,Çeyrek altın 1606 lira,Yarım altın 3172 lira,Cumhuriyet altını 6320 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/bddk-karari-sonrasi-dolartl-17nin-altini-gordu-1057902493.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, gram altın, bddk
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar bugün 16.15 TL seviyelerinden başlarken, Euro ise 17.17 TL seviyelerinden başladı.
Cuma günü 17.38 lira seviyesinde 16.50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16.15 lira seviyesinden başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.1433 lira, 16.1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.9984 lira alış fiyatı, 17.17 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1800 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1835 dolara satılıyor.
Spot piyasadaki altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6320 lira seviyesinde yer alıyor.