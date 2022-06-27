https://tr.sputniknews.com/20220627/dr-keskin-evrimlesmemizle-birlikte-kadin-beden-formunda-erdemsellesmeyi-birakip-eylemsellestik-1058000703.html

Dr. Keskin: Evrimleşmemizle birlikte kadın beden formunda erdemselleşmeyi bırakıp eylemselleştik

Dr. Keskin: Evrimleşmemizle birlikte kadın beden formunda erdemselleşmeyi bırakıp eylemselleştik

Dr. Keskin, “Evrimleşmemizle birlikte biz, kadın beden formunda erdemselleşmeyi bırakıp eylemselleştik. Böyle olunca siz nasıl şefkat, bütünsellik, yaratıcılık... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T17:42+0300

2022-06-27T17:42+0300

2022-06-27T17:45+0300

görüş

kadın

evrim

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Tarihçi ve Davranış Bilimleri uzmanı Dr. Nil Keskin, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Seni içindeki tanrıçaya götüren bir yol haritasıdır bu kitap’ diye tanımladığı ‘Yeni Dişil’e ilişkin konuşan Nil Keskin, “Kilit kelime denge. Bizler modern hayatın sorunları, sorumlulukları içerisinde en çok dengemizi yitiriyoruz. İster şehir hayatında yaşayalım, ister küçük bir kasabada yaşayalım bu dengeyi bulmak oldukça zor. Çünkü evrimleşmemizden dolayı ataerkil yanılsamaların ve yanılgıların içinde var olmaya çalışıyoruz” dedi.‘Ebedi dişil erdemler toplumları yukarıya çekmiş’“Yeni çağın gerçeklerinde var olmak için kadın beden formunda içten dışa iyileşmeli, güçlenmeli ve iz bırakan güzelliğe kavuşmalı” diyen Dr. Keskin, şöyle devam etti:Özündeki dengeli dişil enerjiyi keşfettiğinde, içindeki sevgi dolu, şefkatli, yaratıcı ve dönüştürücü tanrıça kadınlığın yeniden doğacak diyen Keskin, “Bizim (kadınlar) evde, iş yerinde sürekli ‘ben yaparım’ halimiz, bu süper kadın olma halimiz, büyük bir rol çatışması ve büyük bir tükenmişlik getiriyor” şeklinde konuştu.

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2022

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kadın, evrim