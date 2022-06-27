https://tr.sputniknews.com/20220627/duzcede-saganak-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-gorevlileri-1-gun-izinli-sayilacak-1057976072.html

Düzce'de sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün izinli sayılacak

Düzce'de sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün izinli sayılacak

Düzce Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağını bildirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T04:40+0300

2022-06-27T04:40+0300

2022-06-27T04:43+0300

düzce

türkiye

sağanak

izin

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Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi.Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeğiyle birlikte oluşturulacağı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı aktarıldı.

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düzce, sağanak, izin