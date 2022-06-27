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El Pais: NATO strateji belgesinde müttefiklerin toprak bütünlüğünün korunması ilk kez yer alacak
El Pais: NATO strateji belgesinde müttefiklerin toprak bütünlüğünün korunması ilk kez yer alacak
Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde İttifak'ın yeni strateji belgesine ilk kez müttefiklerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını öngören... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:48+0300
2022-06-27T13:48+0300
nato
rusya
soğuk savaş
zirve
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İspanyol El Pais gazetesinin yeni strateji belgesinin taslağına dayandırdığı haberine göre belgede müttefiklerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, ilk kez ana misyon olarak tanımlanacak.28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek zirvede kabul edilmesi planlanan yeni strateji belgesi, 10 yıl süreyle geçerli olacak.'Doğu kanadındaki askeri varlık, Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye çıkacak'Ayrıca haberde, zirve sonucunda NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını yaklaşık 2 katına çıkarabileceği ve bunun bölgede Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri konuşlanma olacağı ifade edildi.'Rusya, doğrudan tehdit olarak tanımlanacak'El Pais, Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji belgesinde Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'nın 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını da belirtti.NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/finlandiya-ve-isvec-liderleri-yarin-erdogan-ile-nato-uyelik-gundemini-gorusecek-1057980137.html
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nato, rusya, soğuk savaş, zirve

El Pais: NATO strateji belgesinde müttefiklerin toprak bütünlüğünün korunması ilk kez yer alacak

13:48 27.06.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde İttifak'ın yeni strateji belgesine ilk kez müttefiklerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını öngören bir madde ekleneceği belirtildi.
İspanyol El Pais gazetesinin yeni strateji belgesinin taslağına dayandırdığı haberine göre belgede müttefiklerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, ilk kez ana misyon olarak tanımlanacak.
28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek zirvede kabul edilmesi planlanan yeni strateji belgesi, 10 yıl süreyle geçerli olacak.

'Doğu kanadındaki askeri varlık, Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye çıkacak'

Ayrıca haberde, zirve sonucunda NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını yaklaşık 2 katına çıkarabileceği ve bunun bölgede Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri konuşlanma olacağı ifade edildi.

'Rusya, doğrudan tehdit olarak tanımlanacak'

El Pais, Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji belgesinde Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'nın 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını da belirtti.
NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
Salı günü Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya 4'lü zirvesi yapılacak
10:18
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