https://tr.sputniknews.com/20220627/el-pais-nato-strateji-belgesinde-muttefiklerin-toprak-butunlugunun-korunmasi-ilk-kez-yer-alacak-1057989729.html

El Pais: NATO strateji belgesinde müttefiklerin toprak bütünlüğünün korunması ilk kez yer alacak

El Pais: NATO strateji belgesinde müttefiklerin toprak bütünlüğünün korunması ilk kez yer alacak

Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde İttifak'ın yeni strateji belgesine ilk kez müttefiklerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını öngören... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T13:48+0300

2022-06-27T13:48+0300

2022-06-27T13:48+0300

nato

rusya

soğuk savaş

zirve

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İspanyol El Pais gazetesinin yeni strateji belgesinin taslağına dayandırdığı haberine göre belgede müttefiklerin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, ilk kez ana misyon olarak tanımlanacak.28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek zirvede kabul edilmesi planlanan yeni strateji belgesi, 10 yıl süreyle geçerli olacak.'Doğu kanadındaki askeri varlık, Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye çıkacak'Ayrıca haberde, zirve sonucunda NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını yaklaşık 2 katına çıkarabileceği ve bunun bölgede Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri konuşlanma olacağı ifade edildi.'Rusya, doğrudan tehdit olarak tanımlanacak'El Pais, Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji belgesinde Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'nın 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını da belirtti.NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220627/finlandiya-ve-isvec-liderleri-yarin-erdogan-ile-nato-uyelik-gundemini-gorusecek-1057980137.html

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