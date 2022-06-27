https://tr.sputniknews.com/20220627/erzincanda-nehre-siyanur-iddialarina-iliskin-sirketten-aciklama-8-kg-karisti-ve-hemen-temizlendi-1057991104.html

Erzincan'daki siyanür iddialarına ilişkin şirketten açıklama: '8 kg karıştı ve hemen temizlendi'

Erzincan'daki siyanür iddialarına ilişkin şirketten açıklama: '8 kg karıştı ve hemen temizlendi'

Erzincan'da Fırat Nehri ve üzerindeki İliç Barajı'na siyanür bulaştığı iddialarının odağındaki Anagold Madencilik, döküntünün içerisindeki toplam siyanür... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T13:59+0300

2022-06-27T13:59+0300

2022-06-27T14:02+0300

türkiye

siyanür

erzincan

fırat nehri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057921907_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_989f11450dd5e5c0d5e2202d1c528f24.jpg

Anagold Madencilik'tan yapılan açıklamada 21 Haziran günü bir döküntünün meydana geldiği iddiası doğrulandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada sosyal medya ve bazı haber kuruluşlarında yer alan 20 ton siyanür iddiası yalanladı.Şirket açıklamasında, 21 Haziran gecesi seyreltilmiş siyanür içeren bir döküntünün meydana geldiği belirtildi. Açıklamada döküntünün hızlı bir şekilde temizlendiği ve olayın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirildiği aktarıldı.Şirket açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisinde toplam siyanür miktarı 8 kg'dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre, tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır" denildi.Ne olmuştu?Savcılığa suç duyurusunda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirliliğin dere yatağına ulaşmadığını belirterek maden şirketine üst sınırdan 16 milyon ceza verdi.Erzincan Valiliği ise sızıntının Fırat Nehri'ne ulaşmadığını duyurdu.Fırat Nehri ve üzerinde bulunan İliç Barajı'nda kirlilik iddiaları, 2009 yılından beri bölgede faaliyet gösteren Anagold altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan borunun 21 Haziran gecesi patladığı iddiaları ile başladı. İddiaya göre gece meydana gelen patlama ancak sabah 05:00 sıralarında fark edilerek kapatıldı.Bakanlıktan en üst sınırdan cezaÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iddiaların ardından Çevre Denetim Ekipleri'nin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Çevre kirliliğine neden olan madene üst sınırdan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası veren Bakanlık, savcılığı da suç duyurusunda bulundu.Bakanlık açıklamasında kuru dere yatağına ulaşan bir kirlilik olmadığı ifade edildi. Bakanlığı'n sosyal medyada yer alan açıklaması şöyle:"Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının, tesis sınırlarının dışındaki eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir SU AKIŞI BULUNMADIĞI ve kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir KİRLİLİK OLMADIĞI tespit edildi.Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı.Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit için de 27 numune daha alındı.Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmuştur."

https://tr.sputniknews.com/20220625/altin-madeninde-siyanur-sizintisi-iddiasina-sorusturma-1057910175.html

türkiye

erzincan

fırat nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

siyanür, erzincan, fırat nehri