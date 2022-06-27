https://tr.sputniknews.com/20220627/finlandiya-halkinin-cogunlugu-turkiyenin-talepleri-icin-ilkelerimizden-vazgecmeyelim-1057997677.html

Finlandiya halkının çoğunluğu: Türkiye'nin talepleri için ilkelerimizden vazgeçmeyelim

Finlandiya halkının çoğunluğu: Türkiye'nin talepleri için ilkelerimizden vazgeçmeyelim

Finlandiya'da yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki talepleri için ulusal ilkelerden vazgeçilmemesi gerektiği... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T16:01+0300

2022-06-27T16:01+0300

2022-06-27T16:01+0300

finlandiya

türkiye

nato

anket

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Kantar TNS adlı kamuoyu araştırma şirketinin Helsingin Sanomat gazetesinin talebi üzerine yaptığı ankete göre Finlerin yüzde 70'i, Türkiye'nin sunduğu şartlar için ulusal mevzuatın değiştirilmemesi veya ilkelerden vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyor.Sadece yüzde 14'lük bir kesim taviz verilebileceğini belirtirken ankete katılanların yüzde 16'sı ise çekimser olduğunu söyledi.Bu arada NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 79 çıktı. Halkın yüzde 11'i NATO üyeliğine karşı ve yüzde 10'u da çekimser kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220627/altun-kalici-adim-atildigina-ikna-olmadan-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligine-razi-gelemeyiz-1057983895.html

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finlandiya, türkiye, nato, anket