https://tr.sputniknews.com/20220627/finlandiya-ve-isvec-liderleri-yarin-erdogan-ile-nato-uyelik-gundemini-gorusecek-1057980137.html
Salı günü Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya 4'lü zirvesi yapılacak
Salı günü Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya 4'lü zirvesi yapılacak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Babşakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile NATO'ye üyelik gündemini ele alacakları... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T10:18+0300
2022-06-27T10:18+0300
2022-06-27T10:34+0300
isveç
finlandiya
türkiye
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebi ve Türkiye'nin itirazı konusunda Madrid'de 4'lü zirve yapılacağını açıkladı.Habertürk TV'de katıldığı yayında gündemi değerlendiren Kalın, "Biz İsveç ve Finlandiyalı muhataplarımızla iki toplantı yaptık, Ankara ve Brüksel'de. Dün Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesiyle binaen biz Sedat Önal Bey ile yarın Brüksel'e gidiyoruz" dedi.Kalın, şöyle devam etti:"Bize göre müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik. Buradan geri adım atmamız mümkün değil. Oradan Madrid'e geçeceğiz. Salı günü NATO Genel Sekreteri'nin ricası üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi yapılacak. Bu zirveye katılmak pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor. Bir müzakere yürütüyoruz. Bunun çok aşaması var. Ben orada Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıma şunu söyledim; siz 200 yüzyıllık tarafsızlık politikasından vazgeçiyorsunuz, büyük bir paradigma değişikliği yaparak bir askeri ittifaka katılma kararı alıyorsunuz. Bu uyumu sağlayabilmek için sizin hem İsveç hem Finlandiya'da çok ciddi değişiklik yapmanız gerekecek. Mevzuat, kanun, Anayasa değişikliği gerektirecek. Aynı değişimi PKK ve onunla iltisaklı olan PYG, PYD ve benzeri yapılara karşı göstermenizi istiyoruz.Onlar birtakım adımlar atacaklarını söylüyorlar. Taahhütlerini not ettik. Taahhütte bulunmakla somut adım atmak arasında fark var. Bunların hepsinin kayda geçirilmesini istiyoruz. Büyük oranda mutabakat sağladık, anlaşamadığımız birkaç konu var. Yarın onunla mutabık kalırsak, Madrid'e öyle gideceğiz. Doğrudan PKK, PYD, YPG gibi yapılara karşı açık ve net tavır almalarını istiyoruz İsveç ve Finlandiya'nın. Bu Suriye'deki PYD ile YPG ile ilişkiyi de kapsıyor."
https://tr.sputniknews.com/20220623/nato-turkiyenin-mesru-endiselerini-gidermek-icin-calisiyoruz-1057828018.html
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isveç, finlandiya, türkiye, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg
Salı günü Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya 4'lü zirvesi yapılacak
10:18 27.06.2022 (güncellendi: 10:34 27.06.2022) Abone ol
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Babşakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile NATO'ye üyelik gündemini ele alacakları bir görüşme yapacakları duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebi ve Türkiye'nin itirazı konusunda Madrid'de 4'lü zirve yapılacağını açıkladı.
Habertürk TV'de katıldığı yayında gündemi değerlendiren Kalın, "Biz İsveç ve Finlandiyalı muhataplarımızla iki toplantı yaptık, Ankara ve Brüksel'de. Dün Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesiyle binaen biz Sedat Önal Bey ile yarın Brüksel'e gidiyoruz" dedi.
"Bize göre müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik. Buradan geri adım atmamız mümkün değil. Oradan Madrid'e geçeceğiz. Salı günü NATO Genel Sekreteri'nin ricası üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi yapılacak. Bu zirveye katılmak pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor. Bir müzakere yürütüyoruz. Bunun çok aşaması var. Ben orada Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıma şunu söyledim; siz 200 yüzyıllık tarafsızlık politikasından vazgeçiyorsunuz, büyük bir paradigma değişikliği yaparak bir askeri ittifaka katılma kararı alıyorsunuz. Bu uyumu sağlayabilmek için sizin hem İsveç hem Finlandiya'da çok ciddi değişiklik yapmanız gerekecek. Mevzuat, kanun, Anayasa değişikliği gerektirecek. Aynı değişimi PKK ve onunla iltisaklı olan PYG, PYD ve benzeri yapılara karşı göstermenizi istiyoruz.
Onlar birtakım adımlar atacaklarını söylüyorlar. Taahhütlerini not ettik. Taahhütte bulunmakla somut adım atmak arasında fark var. Bunların hepsinin kayda geçirilmesini istiyoruz. Büyük oranda mutabakat sağladık, anlaşamadığımız birkaç konu var. Yarın onunla mutabık kalırsak, Madrid'e öyle gideceğiz. Doğrudan PKK, PYD, YPG gibi yapılara karşı açık ve net tavır almalarını istiyoruz İsveç ve Finlandiya'nın. Bu Suriye'deki PYD ile YPG ile ilişkiyi de kapsıyor."