https://tr.sputniknews.com/20220627/fransada-yaris-sirasinda-yuzuculeri-denizanalari-soktu-1057998428.html

Fransa'da yarış sırasında yüzücüleri denizanaları soktu

Fransa'da yarış sırasında yüzücüleri denizanaları soktu

Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenlenen yüzme etkinliğine katılan yüzücülerden en az 80’ini denizanaları soktu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T16:26+0300

2022-06-27T16:26+0300

2022-06-27T16:47+0300

denizanası

dünya

fransa

yüzücü

yarış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043530007_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b16aa6a5fce8fc92aeae94a6bcc9b1c5.jpg

BFMTV’nin haberine göre, Marsilya kentinin kıyısında 100'den fazla amatör ve profesyonel yüzücünün yer aldığı ekipler, iki etaplı ve 5 kilometrelik parkurdan oluşan 24. Monte Cristo Mücadelesi yüzme etkinliği için denize atladı.Kıyıdan biraz uzaklaştıktan sonra ilk ekibin yarısından fazlası acı ve panik içinde çığlıklar atmaya başlayınca kurtarma ekipleri müdahale etti.Yüzücülerin, güzergahları üzerindeki denizanası kolonisine çarptığı ve denizanaları tarafından sokulduğu anlaşılsa da ekibin geri kalanı yarışı bırakmayarak yüzmeye devam etti.Denizanalarının elektriğine kapılan yüzücüler, sahile çıkarılarak tedavi altına alındı.Denizanaları ikinci ekibi de soktuFarklı bir noktadan suya atlayan ikinci ekip de biraz ilerledikten sonra yine güzergahları üzerindeki deniz analarına çarptı, kurtarma ekipleri tekrar müdahalede bulundu.Yarışmada yüzücülerden en az 80'i denizanaları tarafından sokulmuş oldu.İnternette paylaşılan videolarda çok sayıda yüzücünün kol ve bacaklarında kızarıklık ve şişikler olduğu görülüyor. Bir yüzücünün, gülerek ‘Biraz Titanik gibiydi’ demesi dikkati çekti.Fransız basını, denizanaları tarafından "sabote edilen" yarışın diğer bölümlerinin, güvenli bir noktada yapılması için öğleden sonraya ertelendiğini yazdı.Marsilya'nın da dahil olduğu Fransız Rivierası bölgesindeki kıyılarda birkaç haftadır özellikle rüzgarın etkisiyle denizanalarının toplandığı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210316/antalya-korfezinde-basibos-denizanasi-yogunlugu-1044038983.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizanası, fransa, yüzücü, yarış