https://tr.sputniknews.com/20220627/fsb-reina-saldirisinin-finansmanini-saglayan-isid-uyesi-dagistanda-yakalandi-1057992017.html
FSB: Reina saldırısının finansmanını sağlayan IŞİD üyesi Dağıstan'da yakalandı
FSB: Reina saldırısının finansmanını sağlayan IŞİD üyesi Dağıstan'da yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1 Ocak 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'da Reina adlı kulüpte 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda dahli olan bir IŞİD... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Reina saldırısını gerçekleştiren teröristlere para göndererek saldırının finansman ayağını organize eden IŞİD üyesinin adı Abdurrahman Abdurrahmanov.Abdurrahmanov'un uluslararası terör örgütü IŞİD'in çok gizli bir hücresinin üyesi olduğunu kaydeden FSB, yakalanan teröristin Aralık 2015'te bir IŞİD üyesine 1000 dolar gönderdiğini ve bu paranın Reina saldırısının finansmanı için kullanıldığını bildirdi.IŞİD üyesi teröristin Rusya İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) ile yürütülen ortak operasyon sonucunda yakalandığını belirten FSB, evde yapılan aramada banka kartları, cep telefonları, uzaktan ödeme için kullanılan bilgisayarların yanı dini propaganda materyalleri bulunduğunu kaydetti.Abdurrahmanov'un ağabeylerinin militan olarak Suriye'de hükümet güçlerine karşı savaştığını ve haklarında arama kararı çıkarıldığını da aktaran FSB, teröristin tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği bilgisini paylaştı.1 Ocak 2017'de yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 70 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Teröristlerin mali izlerinin tespit edildiği Putin'e bildirilmiştiRusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Şubat 2021'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede "Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210219/putinle-gorusen-rus-yetkili-reina-saldirganlarinin-mali-izlerini-tespit-ettik-1043850243.html
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FSB: Reina saldırısının finansmanını sağlayan IŞİD üyesi Dağıstan'da yakalandı
14:06 27.06.2022 (güncellendi: 14:33 27.06.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1 Ocak 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'da Reina adlı kulüpte 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda dahli olan bir IŞİD üyesinin Dağıstan'da yakalandığını açıkladı.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Reina saldırısını gerçekleştiren teröristlere para göndererek saldırının finansman ayağını organize eden IŞİD üyesinin adı Abdurrahman Abdurrahmanov.
Abdurrahmanov'un uluslararası terör örgütü IŞİD'in çok gizli bir hücresinin üyesi olduğunu kaydeden FSB, yakalanan teröristin Aralık 2015'te bir IŞİD üyesine 1000 dolar gönderdiğini ve bu paranın Reina saldırısının finansmanı için kullanıldığını bildirdi.
IŞİD üyesi teröristin Rusya İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) ile yürütülen ortak operasyon sonucunda yakalandığını belirten FSB, evde yapılan aramada banka kartları, cep telefonları, uzaktan ödeme için kullanılan bilgisayarların yanı dini propaganda materyalleri bulunduğunu kaydetti.
Abdurrahmanov'un ağabeylerinin militan olarak Suriye'de hükümet güçlerine karşı savaştığını ve haklarında arama kararı çıkarıldığını da aktaran FSB, teröristin tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği bilgisini paylaştı.
1 Ocak 2017'de yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 70 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.
Teröristlerin mali izlerinin tespit edildiği Putin'e bildirilmişti
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Şubat 2021'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede "Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık" demişti.