https://tr.sputniknews.com/20220627/genelkurmay-baskani-guler-abdli-mevkidasi-milley-ile-telefonda-gorustu-1058013312.html

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:12+0300

2022-06-27T22:12+0300

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türkiye

genelkurmay

abd

yaşar güler

mark milley

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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genelkurmay, abd, yaşar güler, mark milley