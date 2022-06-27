https://tr.sputniknews.com/20220627/genelkurmay-baskani-guler-abdli-mevkidasi-milley-ile-telefonda-gorustu-1058013312.html
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:12+0300
2022-06-27T22:12+0300
2022-06-27T22:12+0300
türkiye
genelkurmay
abd
yaşar güler
mark milley
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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genelkurmay, abd, yaşar güler, mark milley
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.