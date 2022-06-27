https://tr.sputniknews.com/20220627/glastonbury-festivalinin-surpriz-konugu-greta-thunberg-topyekun-dogal-felakete-surukleniyoruz-1057981088.html

Glastonbury Festivali'nin sürpriz konuğu Greta Thunberg: Topyekun doğal felakete sürükleniyoruz

Glastonbury Festivali'nin sürpriz konuğu Greta Thunberg: Topyekun doğal felakete sürükleniyoruz

Glastonbury müzik festivalini iklim krizi konusunda uyarmak için fırsat olarak kullanan genç iklim aktivisti Greta Thunberg bir kez daha liderleri yalancılıkla... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T11:21+0300

2022-06-27T11:21+0300

2022-06-27T11:22+0300

greta thunberg

dünya

iklim krizi

ingiltere

glastonbury

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İngiltere'de dünyanın en prestijli müzik festivallerinden Glastonbury'nin sürpriz konukları arasında 19 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de vardı. Önlem alınmadığı taktirde dünyanın 'topyekun doğal felakete' sürüklendiği konusunda uyaran Thunberg, Piramit Sahne'de tezahüratlar eşliğinde yaptığı konuşmasında distopik bir resim çizdi. Dünyanın uçuruma yaklaştığını söyleyen Thunberg, "Bizi uçurumun kenarına bir adım daha yaklaştırmalarına izin vermeyin" dedi. İklim krizinin aciliyetini anlamak istemeyen liderlere de çatan Thunberg, "Liderlerin yalan söylemesi normalleşmekle kalmadı, artık biz de onlardan yalan söylemesini bekler olduk" eleştirisi yöneltti. "Umut, verilen bir şey değildir. Kazanmanız, yaratmanız gereken bir şeydir. Hiçbir şey yapmadan bekleyerek ve başka birinin harekete geçmesini umarak kazanılacak bir şey değildir" diye devam eden Thunberg, herkesi konfor alanından çıkmaya çağırdı: "Bir avuç dolusu öğrenci, milyonlarca insanı sokağa döküp hayatlarını değiştirmeye başlayabildiyse hep birlikte denersek neler yapabileceğimizi bir düşünün." İklim krizinin dünyanın en büyük meselelerinden olduğunu ve her yerde gündeme getirilmesi gerektiğini savunan Thunberg, şöyle devam etti: "Makalelerde, gazetelerde, filmlerle, şarkılarda, kahvaltı masalarında, öğle yemeklerinde, aile buluşmalarında, asansörlerde, otobüs duraklarında ve Glastonbury gibi müzik festivallerinde üzerinde konuşulmalı." Glastonbury'nin organizatörlerinden Emily Eavis de Thunberg'den 'jenerasyonunun en ilham verici konuşmacısı' diye bahsetti.

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greta thunberg, iklim krizi, ingiltere, glastonbury