https://tr.sputniknews.com/20220627/green-day-solistinden-kurtaj-kararina-karsi-abd-vatandasligini-kufrederek-terk-etme-sovu-1057983126.html
Green Day solistinden kürtaj kararına karşı ABD vatandaşlığını küfrederek terk etme şovu
Green Day solistinden kürtaj kararına karşı ABD vatandaşlığını küfrederek terk etme şovu
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla muhafazakar-liberal fay hattı üzerinden toplumsal bölünme derinleşirken, pop-punk grubu... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T11:54+0300
2022-06-27T11:54+0300
2022-06-27T12:25+0300
dünya
abd yüksek mahkemesi
green day
billie joe armstrong
kürtaj
vatandaşlık
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Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi'nin kadınların kaderiyle oynayan kararını açıklamasından birkaç saat sonra, Green Day, Hella Mega turu kapsamında Londra'da stadyum konseri verirken, grubun solisti Billie Joe Armstrong'dan ABD'ye sayıp sövme seansı geldi. Dinleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında "ABD'yi ...eyim" diyerek vatandaşlığı bırakacağını duyuran Armstrong, dünyada çok fazla aptal olduğundan ve bir ülke için kahrolasıca sefil mazeret bulamayacağından söz etti. ABD vatandaşlığından çıkacağını söylerken şaka yapmadığını birkaç kez vurgulayan rockçı, Kanada vatandaşlığına geçeceğini söylemesinin yanısıra Londra'ya taşınacağını dile getirdi. Britanya bayrağına sarılan Armstrong, "Beni burada çok daha sık göreceksiniz" dedi. Green Day'in Britanya'daki diğer konserleri de solistin "Amerika Yüksek Mahkemesi'ni ...eyim" sloganlarına sahne oldu. Cumhuriyetçi Parti'ye adaylık başvurusu yapmıştıOysa daha önce 50 yaşındaki Armstrong'un 2021'de Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Başkanı aday adayları arasına katılmak için başvuruda bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Kürtaj hakkının anayasal hak olmaktan çıkmasını ise Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının atadığı muhafazakar yargıçlar sağladı. Karar Cumhuriyetçilerin muhafazakar tabanı tarafından kutlamalarla karşılandı. Kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal eden ABD Yüksek Mahkemesi, "Kürtajı düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilerine iade edilmelidir" diyerek kararı eyaletlere bıraktı. Ülke adeta kürtaj hattıyla ikiye bölündüCumhuriyetçilerin yönettiği eyaletler daha önceden çıkardıkları kararların düğmesine basarak otomatik kürtaj yasağını devreye soktu. Demokratların yönettiği Kaliforniya ve New York gibi eyaletler ise eyalet yasalarına kürtaj hakkının korunmasını garanti eden düzenlemeler getirdi. Green Day solisti de Kaliforniya'da ikamet ediyor. Bush, Trump, Cruz'a yönelik protestoları da varArmstrong, 2004 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un kendisini ve kendisi gibileri temsil etmemesinden duyduğu hayal kırıklığına dair 'American Idiot' albmünü çıkardı, albüm daha sonra Broadway müzikaline dönüştürüldü. Önceki Başkan Donald Trump'a duyduğu nefreti açıkça dile getirerek 'ülkenin yarısını rehin tutma' suçlaması yönelten ve Hitler benzetmesi yapan müzisyen, bu ayın başlarında Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'a karşı "Ted Cruz'u ...eyim" yazılı pankartın önünde performans sergiledi.Glastonbury, ABD'ye küfretme festivaline döndüHaftasonunda Atlantik'in diğer yakasında verilen konserler, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına yönelik ulusal ve uluslararası tepki zincirinde yeni bir halka oluşturdu. Britanya'daki Glastonbury Festivali'ne katılan Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Idles, Lorde, Lilly Allen gibi sanatçılar ve gruplar Armstrong'un kullandığı ifadelerle ABD ve Yüksek Mahkeme'ye küfretmekte sözbirliği etti.
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https://tr.sputniknews.com/20220624/bidendan-yuksek-mahkemenin-kurtaj-kararina-tepki-bizi-150-yil-geriye-goturdu-1057900907.html
https://tr.sputniknews.com/20220627/vali-hochul-new-york-abdde-kurtaj-icin-guvenli-liman-olacak-1057977862.html
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abd yüksek mahkemesi, green day, billie joe armstrong, kürtaj, vatandaşlık
Green Day solistinden kürtaj kararına karşı ABD vatandaşlığını küfrederek terk etme şovu
11:54 27.06.2022 (güncellendi: 12:25 27.06.2022) Abone ol
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasıyla muhafazakar-liberal fay hattı üzerinden toplumsal bölünme derinleşirken, pop-punk grubu Green Day'in solisti Billie Joe Armstrong karara tepki olarak ABD'yi de vatandaşlığı da terk edeceğini açıkladı.
Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi'nin kadınların kaderiyle oynayan kararını açıklamasından birkaç saat sonra, Green Day, Hella Mega turu kapsamında Londra'da stadyum konseri verirken, grubun solisti Billie Joe Armstrong'dan ABD'ye sayıp sövme seansı geldi.
Dinleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında "ABD'yi ...eyim" diyerek vatandaşlığı bırakacağını duyuran Armstrong, dünyada çok fazla aptal olduğundan ve bir ülke için kahrolasıca sefil mazeret bulamayacağından söz etti.
ABD vatandaşlığından çıkacağını söylerken şaka yapmadığını birkaç kez vurgulayan rockçı, Kanada vatandaşlığına geçeceğini söylemesinin yanısıra Londra'ya taşınacağını dile getirdi. Britanya bayrağına sarılan Armstrong, "Beni burada çok daha sık göreceksiniz" dedi.
Green Day'in Britanya'daki diğer konserleri de solistin "Amerika Yüksek Mahkemesi'ni ...eyim" sloganlarına sahne oldu.
Cumhuriyetçi Parti'ye adaylık başvurusu yapmıştı
Oysa daha önce 50 yaşındaki Armstrong'un 2021'de Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Başkanı aday adayları arasına katılmak için başvuruda bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Kürtaj hakkının anayasal hak olmaktan çıkmasını ise Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının atadığı muhafazakar yargıçlar sağladı. Karar Cumhuriyetçilerin muhafazakar tabanı tarafından kutlamalarla karşılandı.
Kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal eden ABD Yüksek Mahkemesi, "Kürtajı düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilerine iade edilmelidir" diyerek kararı eyaletlere bıraktı.
Ülke adeta kürtaj hattıyla ikiye bölündü
Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletler daha önceden çıkardıkları kararların düğmesine basarak otomatik kürtaj yasağını devreye soktu. Demokratların yönettiği Kaliforniya ve New York gibi eyaletler ise eyalet yasalarına kürtaj hakkının korunmasını garanti eden düzenlemeler getirdi. Green Day solisti de Kaliforniya'da ikamet ediyor.
Bush, Trump, Cruz'a yönelik protestoları da var
Armstrong, 2004 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un kendisini ve kendisi gibileri temsil etmemesinden duyduğu hayal kırıklığına dair 'American Idiot' albmünü çıkardı, albüm daha sonra Broadway müzikaline dönüştürüldü. Önceki Başkan Donald Trump'a duyduğu nefreti açıkça dile getirerek 'ülkenin yarısını rehin tutma' suçlaması yönelten ve Hitler benzetmesi yapan müzisyen, bu ayın başlarında Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'a karşı "Ted Cruz'u ...eyim" yazılı pankartın önünde performans sergiledi.
Glastonbury, ABD'ye küfretme festivaline döndü
Haftasonunda Atlantik'in diğer yakasında verilen konserler, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına yönelik ulusal ve uluslararası tepki zincirinde yeni bir halka oluşturdu. Britanya'daki Glastonbury Festivali'ne katılan Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Idles, Lorde, Lilly Allen gibi sanatçılar ve gruplar Armstrong'un kullandığı ifadelerle ABD ve Yüksek Mahkeme'ye küfretmekte sözbirliği etti.