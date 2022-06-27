https://tr.sputniknews.com/20220627/hatay-valiligi-umit-ozdagin-hataya-giris-yasagini-kaldirdi-1058011595.html

Hatay Valiliği, Ümit Özdağ’ın Hatay’a giriş yasağını kaldırdı

Hatay Valiliği, Ümit Özdağ’ın Hatay’a giriş yasağını kaldırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Hatay Valiliği'nin kendisine yönelik kente giriş yasağını kaldırma kararı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T21:05+0300

2022-06-27T21:05+0300

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ümit özdağ

hatay valiliği

türkiye

hatay

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Hatay Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kente girişi için uygulanan yasak kararın kaldırıldığını bildirdi.Konuyla ilgili açıklamayı Ümit Özdağ canlı yayın sırasında yaptı. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan canlı yayında Özdağ, "Hatay Valiliği biraz önce anayasayı çiğneyen yasak kararını kaldırmak durumunda kaldı" sözleriyle açıkladı. Özdağ yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün Hatay Valisi, Anayasa'ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi'nin Hatay'a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı. İşte bu" açıklamasında bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, bir diğer paylaşımında "Hatay’a doğru yola çıkan değerli yurttaşlarımız lütfen evinize dönün. Türkiye’nin bütünlüğü, Anayasa, hukuk devletinin savunulması konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için içten teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/muharrem-ince-umit-ozdaga-destek-olmak-icin--hataya-gidiyorum-1058009379.html

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