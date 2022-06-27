https://tr.sputniknews.com/20220627/hatay-valiliginden-umit-ozdag-aciklamasi-huzurun-temin-edilmesi-amaciyla-gerekli-onlemler-alindi-1057993250.html

Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması: Huzurun temin edilmesi amacıyla gerekli önlemler alındı

Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması: Huzurun temin edilmesi amacıyla gerekli önlemler alındı

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a gelerek sınıra mayın döşeyeceğini açıklamasıyla ilgili gerekli önlemlerin... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T14:32+0300

2022-06-27T14:32+0300

2022-06-27T14:38+0300

hatay

politika

ümit özdağ

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Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemesi adına kanunların verdiği yetkiler ile önlemlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatayımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir üslup ile ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi huzurun temin edilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/umit-ozdagin-hataya-girisi-engellendi-1057980854.html

hatay

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hatay, ümit özdağ