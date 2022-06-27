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https://tr.sputniknews.com/20220627/hatay-valiliginden-umit-ozdag-aciklamasi-huzurun-temin-edilmesi-amaciyla-gerekli-onlemler-alindi-1057993250.html
Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması: Huzurun temin edilmesi amacıyla gerekli önlemler alındı
Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması: Huzurun temin edilmesi amacıyla gerekli önlemler alındı
Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a gelerek sınıra mayın döşeyeceğini açıklamasıyla ilgili gerekli önlemlerin... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:32+0300
2022-06-27T14:38+0300
hatay
politika
ümit özdağ
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Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemesi adına kanunların verdiği yetkiler ile önlemlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatayımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir üslup ile ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi huzurun temin edilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/umit-ozdagin-hataya-girisi-engellendi-1057980854.html
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hatay, ümit özdağ

Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması: Huzurun temin edilmesi amacıyla gerekli önlemler alındı

14:32 27.06.2022 (güncellendi: 14:38 27.06.2022)
© DHAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a gelerek sınıra mayın döşeyeceğini açıklamasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemesi adına kanunların verdiği yetkiler ile önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatayımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir üslup ile ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi huzurun temin edilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi.
Ümit Özdağ - Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
POLİTİKA
Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişi engellendi
10:39
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