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Hayvan gübresinden kendi gazını üretti
Hayvan gübresinden kendi gazını üretti
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hayvan gübresinden kendi gazını üretmek isteyen 45 yaşındaki Şevket Kardeş 5 bin TL harcayarak dilediği sistemi kurdu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T16:49+0300
2022-06-27T16:49+0300
yaşam
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gaz
doğalgaz
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Kahramanmaraş'ta yaşayan Şevket Kardeş hayvan gübresinden, kendi gazını üretti. Bir ay önce kurduğu düzenek sayesinde evinin 24 saat boyunca gaz ihtiyacını karşılayan Kardeş’in yeni hedefi ise destek alması halinde Kahramanmaraş’ın tamamına gaz üretmek.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllardan bu yana biyogaz üretimini araştıran Şevket Kardeş, yaklaşık 1-2 ay önce bu hayalini gerçekleştirdi. Sadece 5 bin TL'ye kendi gazını üretti.'Devlet desteğiyle gaz ihtiyacını karşılayabilirim'Şevket Kardeş yaptığı açıklamada, ''Mahallemizde de imkan var. Yapmaya karar verdim. Burası Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi. Burada bizim hayvan potansiyelimiz çok. Kahramanmaraş’ın yüzde 70-80’nine kurban ihtiyacını karşılıyoruz. Böyle olduğu içinde hayvan gübresi de çok. Eğer ki devlet tarafından bana bir destek verilirse Kahramanmaraş’ın gaz ihtiyacını karşılayabilirim'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/kurtulmus-allahin-izniyle-dogalgazimizi-cikaririz-imkanimizi-artiririz-ekonomimizi-gelistiririz-1057594315.html
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türkiye, kahramanmaraş, gaz, doğalgaz, gübre

Hayvan gübresinden kendi gazını üretti

16:49 27.06.2022
© İHA / MUSTAFA KILINÇHayvan gübresinden kendi gazını üretti
Hayvan gübresinden kendi gazını üretti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / MUSTAFA KILINÇ
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Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hayvan gübresinden kendi gazını üretmek isteyen 45 yaşındaki Şevket Kardeş 5 bin TL harcayarak dilediği sistemi kurdu.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Şevket Kardeş hayvan gübresinden, kendi gazını üretti. Bir ay önce kurduğu düzenek sayesinde evinin 24 saat boyunca gaz ihtiyacını karşılayan Kardeş’in yeni hedefi ise destek alması halinde Kahramanmaraş’ın tamamına gaz üretmek.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllardan bu yana biyogaz üretimini araştıran Şevket Kardeş, yaklaşık 1-2 ay önce bu hayalini gerçekleştirdi. Sadece 5 bin TL'ye kendi gazını üretti.

'Devlet desteğiyle gaz ihtiyacını karşılayabilirim'

Şevket Kardeş yaptığı açıklamada, ''Mahallemizde de imkan var. Yapmaya karar verdim. Burası Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi. Burada bizim hayvan potansiyelimiz çok. Kahramanmaraş’ın yüzde 70-80’nine kurban ihtiyacını karşılıyoruz. Böyle olduğu içinde hayvan gübresi de çok. Eğer ki devlet tarafından bana bir destek verilirse Kahramanmaraş’ın gaz ihtiyacını karşılayabilirim'' dedi.
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
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