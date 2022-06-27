https://tr.sputniknews.com/20220627/hayvan-gubresinden-kendi-gazini-uretti-1057999322.html

Hayvan gübresinden kendi gazını üretti

Hayvan gübresinden kendi gazını üretti

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hayvan gübresinden kendi gazını üretmek isteyen 45 yaşındaki Şevket Kardeş 5 bin TL harcayarak dilediği sistemi kurdu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T16:49+0300

2022-06-27T16:49+0300

2022-06-27T16:49+0300

yaşam

türkiye

kahramanmaraş

gaz

doğalgaz

gübre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057999113_337:0:3978:2048_1920x0_80_0_0_4b22bd3b80aca5451aa76effadada447.jpg

Kahramanmaraş'ta yaşayan Şevket Kardeş hayvan gübresinden, kendi gazını üretti. Bir ay önce kurduğu düzenek sayesinde evinin 24 saat boyunca gaz ihtiyacını karşılayan Kardeş’in yeni hedefi ise destek alması halinde Kahramanmaraş’ın tamamına gaz üretmek.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllardan bu yana biyogaz üretimini araştıran Şevket Kardeş, yaklaşık 1-2 ay önce bu hayalini gerçekleştirdi. Sadece 5 bin TL'ye kendi gazını üretti.'Devlet desteğiyle gaz ihtiyacını karşılayabilirim'Şevket Kardeş yaptığı açıklamada, ''Mahallemizde de imkan var. Yapmaya karar verdim. Burası Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi. Burada bizim hayvan potansiyelimiz çok. Kahramanmaraş’ın yüzde 70-80’nine kurban ihtiyacını karşılıyoruz. Böyle olduğu içinde hayvan gübresi de çok. Eğer ki devlet tarafından bana bir destek verilirse Kahramanmaraş’ın gaz ihtiyacını karşılayabilirim'' dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/kurtulmus-allahin-izniyle-dogalgazimizi-cikaririz-imkanimizi-artiririz-ekonomimizi-gelistiririz-1057594315.html

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kahramanmaraş, gaz, doğalgaz, gübre