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HDP’li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
HDP’li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çanakkale’de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T23:41+0300
2022-06-27T23:41+0300
2022-06-27T23:44+0300
türkiye
hdp
muhammed cihad cemre
hüda kaya
pkk
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüpheli Muhammed Cihad Cemre, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Kandil'de PKK'lılarla yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınmıştı.Cemre, ihbar üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, "Saatçioğlu" soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiği tespit edilmişti.
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HDP’li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23:41 27.06.2022 (güncellendi: 23:44 27.06.2022) Abone ol
Çanakkale’de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüpheli Muhammed Cihad Cemre, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.
Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Kandil'de PKK'lılarla yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınmıştı.
Cemre, ihbar üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, "Saatçioğlu" soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiği tespit edilmişti.