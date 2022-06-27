https://tr.sputniknews.com/20220627/hollandada-ukraynali-siginmacilar-toplu-halde-evden-atilacak-1057989453.html

Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılar toplu halde evden atılacak

Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılar toplu halde evden atılacak

Hollanda'da ailelerin ağırlamayı kabul ettiği Ukraynalı sığınmacıların yaz tatilinin gelmesiyle toplu halde belediye barınaklarına nakledileceği öğrenildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T13:40+0300

2022-06-27T13:40+0300

2022-06-27T13:40+0300

ukrayna krizi

sığınmacı

ukrayna

hollanda

barınak

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Hollandalı aileler tarafından ağırlanan yüzlerce Ukraynalı sığınmacı, yaz tatilinde kovulma riskiyle karşıya.ANP ajansının haberine göre Hollanda genelinde belediyelerin şu anda evini açan ailelerin yanında kalan Ukraynalılar için barınakları hazır etmeye başladı.Ajansa konuşan bir belediye yetkilisi, "Kediler misafirhaneye, Ukraynalılar barınağa gidiyor. Evet, acı gerçek bu" ifadelerini kullandı.Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından beri Avrupa'ya milyonlarca Ukraynalı sığınmacı akın etmişti.Bahar aylarının başında gelen yüzlerce sığınmacı, ailelerin yanına yerleştirilmişti. "Balayı dönemi bitti" denilen haberde, birçok ev sahibinin artık misafirleri istemediği kaydedildi.'Tatile gidiyorum, Ukraynalıların evimde yalnız kalmasını istemiyorum'Hollanda'da bölgeler arası acil müdahale koordinasyonundan sorumlu bir kamu kuruluşu Brabant-Zuidoost Güvenli Bölgesi sözcülerinden biri, "İnsanlar şöyle diyor: Tatile gidiyorum ve Ukraynalıların evimde yalnız kalmasını istemiyorum" diye konuştu.Sözcü, "Ukraynalıların sahiden de barınaklara gönderildikleri söylenebilir" yorumunu yaptı.Bununla beraber Hollanda'nın tüm bölgelerinde durumun aynı olduğu belirtiliyor. Belediyeler, sığınmacıları ülkenin başka yerlerine yerleştirmeye gerek kalmaması için barınakları hazırlamaya başladı.

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sığınmacı, ukrayna, hollanda, barınak