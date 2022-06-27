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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/hollandada-ukraynali-siginmacilar-toplu-halde-evden-atilacak-1057989453.html
Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılar toplu halde evden atılacak
Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılar toplu halde evden atılacak
Hollanda'da ailelerin ağırlamayı kabul ettiği Ukraynalı sığınmacıların yaz tatilinin gelmesiyle toplu halde belediye barınaklarına nakledileceği öğrenildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:40+0300
2022-06-27T13:40+0300
ukrayna krizi
sığınmacı
ukrayna
hollanda
barınak
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Hollandalı aileler tarafından ağırlanan yüzlerce Ukraynalı sığınmacı, yaz tatilinde kovulma riskiyle karşıya.ANP ajansının haberine göre Hollanda genelinde belediyelerin şu anda evini açan ailelerin yanında kalan Ukraynalılar için barınakları hazır etmeye başladı.Ajansa konuşan bir belediye yetkilisi, "Kediler misafirhaneye, Ukraynalılar barınağa gidiyor. Evet, acı gerçek bu" ifadelerini kullandı.Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından beri Avrupa'ya milyonlarca Ukraynalı sığınmacı akın etmişti.Bahar aylarının başında gelen yüzlerce sığınmacı, ailelerin yanına yerleştirilmişti. "Balayı dönemi bitti" denilen haberde, birçok ev sahibinin artık misafirleri istemediği kaydedildi.'Tatile gidiyorum, Ukraynalıların evimde yalnız kalmasını istemiyorum'Hollanda'da bölgeler arası acil müdahale koordinasyonundan sorumlu bir kamu kuruluşu Brabant-Zuidoost Güvenli Bölgesi sözcülerinden biri, "İnsanlar şöyle diyor: Tatile gidiyorum ve Ukraynalıların evimde yalnız kalmasını istemiyorum" diye konuştu.Sözcü, "Ukraynalıların sahiden de barınaklara gönderildikleri söylenebilir" yorumunu yaptı.Bununla beraber Hollanda'nın tüm bölgelerinde durumun aynı olduğu belirtiliyor. Belediyeler, sığınmacıları ülkenin başka yerlerine yerleştirmeye gerek kalmaması için barınakları hazırlamaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/isvicre-yoruldu-polonya-destekleri-kesiyor-ukraynali-multeciler-avrupada-ne-durumda-1057671641.html
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sığınmacı, ukrayna, hollanda, barınak

Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılar toplu halde evden atılacak

13:40 27.06.2022
© REUTERS / Hannah McKayUkrayna - sığınmacı
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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Hollanda'da ailelerin ağırlamayı kabul ettiği Ukraynalı sığınmacıların yaz tatilinin gelmesiyle toplu halde belediye barınaklarına nakledileceği öğrenildi.
Hollandalı aileler tarafından ağırlanan yüzlerce Ukraynalı sığınmacı, yaz tatilinde kovulma riskiyle karşıya.
ANP ajansının haberine göre Hollanda genelinde belediyelerin şu anda evini açan ailelerin yanında kalan Ukraynalılar için barınakları hazır etmeye başladı.
Ajansa konuşan bir belediye yetkilisi, "Kediler misafirhaneye, Ukraynalılar barınağa gidiyor. Evet, acı gerçek bu" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından beri Avrupa'ya milyonlarca Ukraynalı sığınmacı akın etmişti.
Bahar aylarının başında gelen yüzlerce sığınmacı, ailelerin yanına yerleştirilmişti. "Balayı dönemi bitti" denilen haberde, birçok ev sahibinin artık misafirleri istemediği kaydedildi.

'Tatile gidiyorum, Ukraynalıların evimde yalnız kalmasını istemiyorum'

Hollanda'da bölgeler arası acil müdahale koordinasyonundan sorumlu bir kamu kuruluşu Brabant-Zuidoost Güvenli Bölgesi sözcülerinden biri, "İnsanlar şöyle diyor: Tatile gidiyorum ve Ukraynalıların evimde yalnız kalmasını istemiyorum" diye konuştu.
Sözcü, "Ukraynalıların sahiden de barınaklara gönderildikleri söylenebilir" yorumunu yaptı.
Bununla beraber Hollanda'nın tüm bölgelerinde durumun aynı olduğu belirtiliyor. Belediyeler, sığınmacıları ülkenin başka yerlerine yerleştirmeye gerek kalmaması için barınakları hazırlamaya başladı.
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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