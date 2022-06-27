İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi

© Fotoğraf İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti. Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik" ifadeleriyle paylaştı.