https://tr.sputniknews.com/20220627/ibb-yenikapida-otobus-boyama-etkinligi-duzenledi-1057988924.html
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihe geçen 23 Haziran yerel seçim gününü 3. yılında büyük bir etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında, Yenikapı'da... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:37+0300
2022-06-27T13:37+0300
2022-06-27T13:37+0300
türkiye
otobüs
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
boyama
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti.Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik" ifadeleriyle paylaştı.
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otobüs, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), boyama
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihe geçen 23 Haziran yerel seçim gününü 3. yılında büyük bir etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi. Yapılan etkinlik sosyal medyada viral oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti.
Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik" ifadeleriyle paylaştı.