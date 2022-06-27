Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/ibb-yenikapida-otobus-boyama-etkinligi-duzenledi-1057988924.html
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihe geçen 23 Haziran yerel seçim gününü 3. yılında büyük bir etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında, Yenikapı'da... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:37+0300
2022-06-27T13:37+0300
türkiye
otobüs
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
boyama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057988995_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_78914fc5f0f8426270646dd021254afd.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti.Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik" ifadeleriyle paylaştı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057988995_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c8761a4afb0bbe7477edc6aa722dafac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otobüs, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), boyama

İBB, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi

13:37 27.06.2022
© Fotoğrafİstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti. Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik" ifadeleriyle paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti. Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik ifadeleriyle paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihe geçen 23 Haziran yerel seçim gününü 3. yılında büyük bir etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında, Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenledi. Yapılan etkinlik sosyal medyada viral oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutladı. Demokrasi Şenliği gün boyu Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti.
Etkinlikte İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. O anlar, İETT'nin resmi hesabı o anları, "Coşkuyla kutlanan 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde güzel anılar biriktirdik" ifadeleriyle paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала