https://tr.sputniknews.com/20220627/iklim-surasinin-kararlari-aciklandi-iklim-degisikligiyle-mucadele-kapsaminda-217-karar-alindi-1058004814.html

İklim Şurası'nda 217 karar alındı

İklim Şurası'nda 217 karar alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası kararlarını açıkladı. İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda 217... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T19:24+0300

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2022-06-27T19:25+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

iklim

konya

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayında Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda alınan 217 kararı açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21-25 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin ilk İklim Şurası, iklim değişikliğinden en çok etkilenen illerden Konya'da düzenlendi.Şura'da üç ay süren çalışmalar sonucu, iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, "İklim Uyumlu Şehirler", "İklim Dostu Tarım", "Kuraklık Eylem Planı", "Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı", "Yeşil Enerji", "Yeşil Ekonomi" ve "İklim Eğitimi" başlıklarında 217 karar alındı.Kararların 76'sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması, 34'ünü bilim ve teknoloji, 21'ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20'sini iklim değişikliğine uyum, 24'ünü yerel yönetimler, 42'sini de sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü başlıkları oluşturdu.Alınan kararlar, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek İklim Kanunu'nun hazırlanmasında referans kaynağı olma özelliği taşıyor.Kararların tamamına, İklim Şurası'nın resmi internet sitesi "https://iklimsurasi.gov.tr/sayfa/sonuc-bildirgesi"nden ulaşılabilecek.İklim Şurası'nda alınan 217 kararın bazıları şöyle:

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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, iklim, konya