https://tr.sputniknews.com/20220627/isitme-engelli-agabeyini-olduren-kardes-acilarindan-kurtarmak-icin-yaptim-1057975517.html

İşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım

İşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım

İstanbul Büyükçekmece'de işitme engelli Kadir K., silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan maktulün kardeşi ilk ifadesinde... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T03:18+0300

2022-06-27T03:18+0300

2022-06-27T03:18+0300

türkiye

engelli

kardeş

ağabey

cinayet

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Büyükçekmece'de bir kişi ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.Güzelce Mahallesi'ndeki bir sitede, işitme engelli olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Kadir K. silahla vuruldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kadir K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi 28 yaşındaki İbrahim Enes K. polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.

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engelli, kardeş, ağabey, cinayet