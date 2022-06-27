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https://tr.sputniknews.com/20220627/isitme-engelli-agabeyini-olduren-kardes-acilarindan-kurtarmak-icin-yaptim-1057975517.html
İşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım
İşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım
İstanbul Büyükçekmece'de işitme engelli Kadir K., silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan maktulün kardeşi ilk ifadesinde... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T03:18+0300
2022-06-27T03:18+0300
türkiye
engelli
kardeş
ağabey
cinayet
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Büyükçekmece'de bir kişi ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.Güzelce Mahallesi'ndeki bir sitede, işitme engelli olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Kadir K. silahla vuruldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kadir K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi 28 yaşındaki İbrahim Enes K. polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.
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engelli, kardeş, ağabey, cinayet

İşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım

03:18 27.06.2022
© AAİşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım
İşitme engelli ağabeyini öldüren kardeş: Acılarından kurtarmak için yaptım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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İstanbul Büyükçekmece'de işitme engelli Kadir K., silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan maktulün kardeşi ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savundu.
Büyükçekmece'de bir kişi ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
Güzelce Mahallesi'ndeki bir sitede, işitme engelli olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Kadir K. silahla vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadir K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi 28 yaşındaki İbrahim Enes K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.
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