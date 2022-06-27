https://tr.sputniknews.com/20220627/italyada-kismi-yerel-secimlerin-ikinci-turunda-merkez-solun-adaylari-kazandi-1057979153.html

İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı

İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı

İlk turda bazı büyük şehirleri kazanan merkez sağ ittifak, ikinci turda aynı performansı gösteremedi ve merkez sol ittifak 7 kentte zaferini ilan etti. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T09:54+0300

2022-06-27T09:54+0300

2022-06-27T09:57+0300

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İtalya'da dün yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, başlıca kentlerde merkez solun adayları kazandı. Ülkede ilk turu 14 Haziran'da yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üstünde oy alamaması sebebiyle dün bazı kentlerde ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapıldı. 2 milyon civarında seçmeni ilgilendiren kısmi seçimlerin ikinci turuna dair ilk sonuçlar gece yarısından sonra geldi. Kayıtlı seçmenin yüzde 42'sinin oy kullandığı seçimlere katılım düşük oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sol ittifak, bu seçimlerde sonucu merakla beklenen 13 kentten; Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo olmak üzere 7'sinde zaferini ilan etti. Lucca, Frosinone, Barletta ve Gorizia kentlerinde merkez sağ ittifakın adayları seçilirken, Como ve Viterbo'da da bağımsız adaylar kazandı. Seçimin ilk turunda Cenova, Palermo ve L'Aquila gibi kentleri kazanmayı başaran merkez sağ ittifak, adaylar üzerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanan fikir ayrılıkları sebebiyle aynı performansı ikinci turda gösteremedi. Eski futbolcu Tommasi, Verona'da 15 yıllık merkez sağ yönetimine son verdi Bu seçimlerin en dikkat çekici sonucu ise kuzeydeki Verona kentinden geldi. Eski İtalyan milli futbolcu Damiano Tommasi, Verona'da merkez sol ittifakın ortak adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıktı. İlk tur seçimlerde en çok oy alan iki isimden biri olan Tommasi, kentin halihazırdaki başkanı ve merkez sağın adayı Federico Sboarina karşısında oyların yüzde 53'ünü alarak seçimi ikinci turda kazandı. Böylece Tommasi, 15 yıldır merkez sağın elindeki Verona'da merkez solun kazanmasını sağladı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/italyadaki-referandum-gecersiz-oldu-1057355229.html

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