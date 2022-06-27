https://tr.sputniknews.com/20220627/japonyada-halka-gereksizse-sondurun-cagrisi-1057978410.html
Japonya'da halka 'Gereksizse söndürün' çağrısı
Japonya'da halka 'Gereksizse söndürün' çağrısı
Sıcak hava dalgasının etkilemeye devam ettiği Japonya'da başkent Tokyo ve çevresine, elektrik tedarikinde sıkıntı yaşanabileceği, bu yüzden ışıkların gereksiz... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T08:48+0300
2022-06-27T08:48+0300
2022-06-27T08:48+0300
japonya
dünya
elektrik
sıcak hava
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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün yerel saatle öğleden sonra arz sorunu yaşanabileceği konusunda uyarıp vatandaşlardan ışıkları gereksiz yere açmamalarını istedi. Halkın sıcaktan fenalaşmamaları için klima kullanmasına ise izin var.Bakanlıktan dün yapılan açıklamaya göre başkent Tokyo ve çevresindeki sekiz bölgede yaşayanlardan bugün öğleden sonra 15.00 itibarıyla üç saatliğine bu uygulamaya geçmeleri talep edildi. Elektrik sağlayıcıları arzı artırmak için çalışmalarını sürdürse de hava sıcaklığı arttıkça beklenmedik durumlarla karşılaşılabileceğinin de altı çizildi. Haftasonu ülke genelinde haziran ayının en yüksek sıcaklığı Tokyo'nun 85 kilometre kuzeybatısındaki Isesaki şehrinde ölçüldü, 46 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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japonya, elektrik, sıcak hava
Japonya'da halka 'Gereksizse söndürün' çağrısı
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Sıcak hava dalgasının etkilemeye devam ettiği Japonya'da başkent Tokyo ve çevresine, elektrik tedarikinde sıkıntı yaşanabileceği, bu yüzden ışıkların gereksiz yere açılmaması çağrısı yapıldı.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün yerel saatle öğleden sonra arz sorunu yaşanabileceği konusunda uyarıp vatandaşlardan ışıkları gereksiz yere açmamalarını istedi. Halkın sıcaktan fenalaşmamaları için klima kullanmasına ise izin var.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamaya göre başkent Tokyo ve çevresindeki sekiz bölgede yaşayanlardan bugün öğleden sonra 15.00 itibarıyla üç saatliğine bu uygulamaya geçmeleri talep edildi. Elektrik sağlayıcıları arzı artırmak için çalışmalarını sürdürse de hava sıcaklığı arttıkça beklenmedik durumlarla karşılaşılabileceğinin de altı çizildi.
Haftasonu ülke genelinde haziran ayının en yüksek sıcaklığı Tokyo'nun 85 kilometre kuzeybatısındaki Isesaki şehrinde ölçüldü, 46 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.