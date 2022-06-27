https://tr.sputniknews.com/20220627/japonyada-halka-gereksizse-sondurun-cagrisi-1057978410.html

Japonya'da halka 'Gereksizse söndürün' çağrısı

Japonya'da halka 'Gereksizse söndürün' çağrısı

Sıcak hava dalgasının etkilemeye devam ettiği Japonya'da başkent Tokyo ve çevresine, elektrik tedarikinde sıkıntı yaşanabileceği, bu yüzden ışıkların gereksiz... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T08:48+0300

2022-06-27T08:48+0300

2022-06-27T08:48+0300

japonya

dünya

elektrik

sıcak hava

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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün yerel saatle öğleden sonra arz sorunu yaşanabileceği konusunda uyarıp vatandaşlardan ışıkları gereksiz yere açmamalarını istedi. Halkın sıcaktan fenalaşmamaları için klima kullanmasına ise izin var.Bakanlıktan dün yapılan açıklamaya göre başkent Tokyo ve çevresindeki sekiz bölgede yaşayanlardan bugün öğleden sonra 15.00 itibarıyla üç saatliğine bu uygulamaya geçmeleri talep edildi. Elektrik sağlayıcıları arzı artırmak için çalışmalarını sürdürse de hava sıcaklığı arttıkça beklenmedik durumlarla karşılaşılabileceğinin de altı çizildi. Haftasonu ülke genelinde haziran ayının en yüksek sıcaklığı Tokyo'nun 85 kilometre kuzeybatısındaki Isesaki şehrinde ölçüldü, 46 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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japonya, elektrik, sıcak hava