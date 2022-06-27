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Karabük'te yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı
Karabük'te yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde devam eden şiddetli yağış sonrası derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın sebebiyle yollar hasar gördü, tarım arazileri sular... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T23:33+0300
2022-06-27T23:33+0300
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karabük
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tarım
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, ilçenin farklı noktalarında hasarlar meydana geldi. Kuvvetli yağışın üç gündür devam ettiği Yenice’de merkezden geçen İncedere Çayı'nda su seviyesi yükseldi.Yenice-Yortanpazarı yolu taşkın suları ile dolunca oluşan hasar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Olay yerlerindeki ekiplerin çalışmalarıyla yol kısa süre sonra tekrar açıldı. Atatürk Mahallesi'nde ise tarım yapılan alanları su bastı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonu-ankara-karayolunda-cokme-1058017024.html
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karabük, yol, tarım, arazi, sel, yağmur, yağış, sağanak yağış

Karabük'te yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı

23:33 27.06.2022
© İHAKarabük'ün Yenice ilçesinde devam eden şiddetli yağış sonrası derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın sebebiyle yollar hasar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde devam eden şiddetli yağış sonrası derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın sebebiyle yollar hasar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA
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Karabük'ün Yenice ilçesinde devam eden şiddetli yağış sonrası derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın sebebiyle yollar hasar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, ilçenin farklı noktalarında hasarlar meydana geldi.
Kuvvetli yağışın üç gündür devam ettiği Yenice’de merkezden geçen İncedere Çayı'nda su seviyesi yükseldi.
Yenice-Yortanpazarı yolu taşkın suları ile dolunca oluşan hasar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Olay yerlerindeki ekiplerin çalışmalarıyla yol kısa süre sonra tekrar açıldı. Atatürk Mahallesi'nde ise tarım yapılan alanları su bastı.
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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