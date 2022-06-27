https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonu-ankara-karayolunda-cokme-1058017024.html
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara karayolunda çökmeye yol açtı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T23:25+0300
2022-06-27T23:25+0300
2022-06-27T23:25+0300
türkiye
kastamonu
ankara
karayolu
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Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara karayolunun bir bölümü çöktü.Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/ulastirma-bakanligi-kastamonu-ve-sinopta-taskinlara-237-personel-165-makine-ile-mudahale-ediliyor-1058001199.html
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kastamonu, ankara, karayolu
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme
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Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara karayolunda çökmeye yol açtı.
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara karayolunun bir bölümü çöktü.
Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.