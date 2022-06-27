Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonu-ankara-karayolunda-cokme-1058017024.html
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara karayolunda çökmeye yol açtı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T23:25+0300
2022-06-27T23:25+0300
türkiye
kastamonu
ankara
karayolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058016892_0:29:659:399_1920x0_80_0_0_c0886120a08e6f1b54bcdb41eab89238.png
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara karayolunun bir bölümü çöktü.Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/ulastirma-bakanligi-kastamonu-ve-sinopta-taskinlara-237-personel-165-makine-ile-mudahale-ediliyor-1058001199.html
türkiye
kastamonu
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058016892_43:0:614:428_1920x0_80_0_0_6b03d097aea0f8012c3a360daee71a4f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kastamonu, ankara, karayolu

Kastamonu-Ankara karayolunda çökme

23:25 27.06.2022
© AAKastamonu-Ankara karayolunda çökme
Kastamonu-Ankara karayolunda çökme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara karayolunda çökmeye yol açtı.
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara karayolunun bir bölümü çöktü.

Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Sinop Ayancık'ta sel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
TÜRKİYE
Ulaştırma Bakanlığı: Kastamonu ve Sinop'ta taşkınlara 237 personel, 165 makine ile müdahale ediliyor
17:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала