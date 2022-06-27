https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonu-ankara-karayolunda-cokme-1058017024.html

Kastamonu-Ankara karayolunda çökme

Kastamonu-Ankara karayolunda çökme

Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara karayolunda çökmeye yol açtı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T23:25+0300

2022-06-27T23:25+0300

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türkiye

kastamonu

ankara

karayolu

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Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara karayolunun bir bölümü çöktü.Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220627/ulastirma-bakanligi-kastamonu-ve-sinopta-taskinlara-237-personel-165-makine-ile-mudahale-ediliyor-1058001199.html

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kastamonu, ankara, karayolu