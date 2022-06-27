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Kastamonu'da sel suları köprüleri söküp götürdü
Kastamonu'da sel suları köprüleri söküp götürdü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Yıkılan köprülerden bir... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:02+0300
2022-06-27T13:05+0300
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Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde dün başlayan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yağan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin iki tarafını birleştiren köprü yıkıldı. Köprünün yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan kaymakamlık ve belediye vatandaşlara gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
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türkiye, kastamonu, sel

Kastamonu'da sel suları köprüleri söküp götürdü

13:02 27.06.2022 (güncellendi: 13:05 27.06.2022)
© İHA / ERDEM DEMİRCİ - ÖZGÜR KAYAKastamonu'da köprü yıkıldı
Kastamonu'da köprü yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / ERDEM DEMİRCİ - ÖZGÜR KAYA
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde dün başlayan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.
Yağan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin iki tarafını birleştiren köprü yıkıldı. Köprünün yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Öte yandan kaymakamlık ve belediye vatandaşlara gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
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