https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonuda-iki-ilceyi-birbirine-baglayan-kopru-sel-sulariyla-yikildi-1057986634.html

Kastamonu'da sel suları köprüleri söküp götürdü

Kastamonu'da sel suları köprüleri söküp götürdü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı. Yıkılan köprülerden bir... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T13:02+0300

2022-06-27T13:02+0300

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türkiye

türkiye

kastamonu

sel

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Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde dün başlayan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yağan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin iki tarafını birleştiren köprü yıkıldı. Köprünün yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan kaymakamlık ve belediye vatandaşlara gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220626/bartinda-sel-riski-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-calisanlarina-idari-izin-1057968281.html

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