Türkiye
SON DAKİKA | Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonuda-selde-mahsur-kalanlar-helikopterle-kurtarildi-1057996554.html
Kastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Kastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:42+0300
2022-06-27T15:42+0300
türkiye
sel
kastamonu
bozkurt
helikopter
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057996407_0:119:470:383_1920x0_80_0_0_b6990862b2968513d6876f802126f745.jpg
Kırmızı alarm verilen Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı.Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler de destek vererek evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonuda-iki-ilceyi-birbirine-baglayan-kopru-sel-sulariyla-yikildi-1057986634.html
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057996407_0:75:470:428_1920x0_80_0_0_639553671601161e32b496ef28670b1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, kastamonu, bozkurt, helikopter, türkiye

Kastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

15:42 27.06.2022
© İHA / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - ÖZGÜR KAYA - VEDAT YUNUS İKİZOĞLUKastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Kastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - ÖZGÜR KAYA - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
Abone olTelegram
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi.
Kırmızı alarm verilen Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler de destek vererek evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.
Kastamonu'da köprü yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
TÜRKİYE
Kastamonu'da sel suları köprüleri söküp götürdü
13:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала