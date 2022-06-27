https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonuda-selde-mahsur-kalanlar-helikopterle-kurtarildi-1057996554.html

Kastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:42+0300

2022-06-27T15:42+0300

2022-06-27T15:42+0300

türkiye

sel

kastamonu

bozkurt

helikopter

türkiye

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Kırmızı alarm verilen Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı.Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler de destek vererek evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/kastamonuda-iki-ilceyi-birbirine-baglayan-kopru-sel-sulariyla-yikildi-1057986634.html

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