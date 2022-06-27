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https://tr.sputniknews.com/20220627/kimlikle-doviz-alim-satiminda-yeni-sinir-1058009833.html
Kimlikle döviz alım-satımında yeni sınır
Kimlikle döviz alım-satımında yeni sınır
Döviz alım-satımında kimlik zorunluluğuna ilişkin sınır, 5 bin ABD doları olarak belirlendi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T21:01+0300
2022-06-27T21:02+0300
ekonomi
döviz
gelir idaresi başkanlığı
alım
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Döviz alım satımında kimlik zorunluluğuna ilişkin yeni bir düzenleme kararı alındı. Yeni kararla birlikte sınırın 5 bin ABD doları olarak belirlendiği belirtildi.Sözcü'nün haberine göre yeni karar Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;“Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınırın 3.000 Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir. ”
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döviz, gelir idaresi başkanlığı, alım

Kimlikle döviz alım-satımında yeni sınır

21:01 27.06.2022 (güncellendi: 21:02 27.06.2022)
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Döviz alım-satımında kimlik zorunluluğuna ilişkin sınır, 5 bin ABD doları olarak belirlendi.
Döviz alım satımında kimlik zorunluluğuna ilişkin yeni bir düzenleme kararı alındı.
Yeni kararla birlikte sınırın 5 bin ABD doları olarak belirlendiği belirtildi.
Sözcü'nün haberine göre yeni karar Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınırın 3.000 Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir. ”
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