https://tr.sputniknews.com/20220627/kremlin-rusyanin-temerrude-dustugunu-soylemek-icin-bir-dayanak-yok-1057987036.html
Kremlin: Rusya'nın temerrüde düştüğünü söylemek için bir dayanak yok
Kremlin: Rusya'nın temerrüde düştüğünü söylemek için bir dayanak yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 1918’den beri uluslararası borçları nedeniyle ilk kez temerrüde düştüğü iddiasında bulunmak için bir dayanak... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:20+0300
2022-06-27T13:20+0300
2022-06-27T13:29+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
temerrüt
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Bloomberg gazetesindeki Rusya’nın uluslararası borçlarından birini ödememesi nedeniyle yüzyıldır ilk kez temerrüde düştüğü iddiaları hakkında gazetecilere konuşan Peskov, “Bu iddialara katılmıyoruz” dedi. İddiaların hukuk dışı olduğunu belirten Peskov, mayıs ayında döviz cinsinden ödeme yapıldığını, ancak alıcıya ulaştırılmadığını söyledi ve “Bu bizim sorunumuz değil” açıklamasını yaptı. Peskov, “Bunu temerrüd olarak nitelendirmek için bir dayanak yok” dedi. Rusya Maliye Bakanlığı’nın 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesi bulunuyordu. Ödeme daha önce yapılmıştı, ancak ABD Maliye Bakanlığı Rusya’nın dış borcunun işlenmesini sağlayan lisansını yenilemeyi reddetmişti. Ödeme aracısı olan Ulusal Uzlaşma Depozitosu, ödeme için gerekli kaynağı aldı, ancak para tahvil sahiplerine ulaşamamıştı. İki eurobond kupon ödemesi için ayrılan 1 aylık ek süre gece saatlerinde dolmuştu. Bloomberg ‘temerrüd’ olduğunu duyururken, bunun genel olarak ‘sembolik nitelik taşıdığını ve Ruslar için çok az şey ifade ettiğini de kabul etmişti.
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Kremlin: Rusya'nın temerrüde düştüğünü söylemek için bir dayanak yok
13:20 27.06.2022 (güncellendi: 13:29 27.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 1918’den beri uluslararası borçları nedeniyle ilk kez temerrüde düştüğü iddiasında bulunmak için bir dayanak olmadığını söyledi.
Bloomberg gazetesindeki Rusya’nın uluslararası borçlarından birini ödememesi nedeniyle yüzyıldır ilk kez temerrüde düştüğü iddiaları hakkında gazetecilere konuşan Peskov, “Bu iddialara katılmıyoruz” dedi.
İddiaların hukuk dışı olduğunu belirten Peskov, mayıs ayında döviz cinsinden ödeme yapıldığını, ancak alıcıya ulaştırılmadığını söyledi ve “Bu bizim sorunumuz değil” açıklamasını yaptı.
Peskov, “Bunu temerrüd olarak nitelendirmek için bir dayanak yok” dedi.
Rusya Maliye Bakanlığı’nın 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesi bulunuyordu. Ödeme daha önce yapılmıştı, ancak ABD Maliye Bakanlığı Rusya’nın dış borcunun işlenmesini sağlayan lisansını yenilemeyi reddetmişti.
Ödeme aracısı olan Ulusal Uzlaşma Depozitosu, ödeme için gerekli kaynağı aldı, ancak para tahvil sahiplerine ulaşamamıştı.
İki eurobond kupon ödemesi için ayrılan 1 aylık ek süre gece saatlerinde dolmuştu.
Bloomberg ‘temerrüd’ olduğunu duyururken, bunun genel olarak ‘sembolik nitelik taşıdığını ve Ruslar için çok az şey ifade ettiğini de kabul etmişti.