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Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı
Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı
Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ünal hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla yaptığı suç duyurusu başvurusunun, 'yasal... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-27T15:29+0300
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politika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma iddiasıyla Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında yürütülen tahkikat tamamlandı.Taraflara tebliğ edilen kararda Ünal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili olduğu, Meclis Başkanının bulunmadığı oturumları, yasanın kendisine verdiği yetkiyle yönettiği hatırlatıldı.Ünal'ın başkanlık yaptığı oturumda, Yavaş'a yönelik sarf edilen sözlere ilişkin tazminat davası açılabileceği belirtilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde kendisine yönelik dile getirilen iddialara müdahale etmediği gerekçesiyle oturumu yöneten Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220621/mansur-yavastan-meclis-baskanvekili-unal-hakkinda-suc-duyurusu-1057712088.html
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mansur yavaş, fatih ünal, ankara

Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı

15:23 27.06.2022 (güncellendi: 15:29 27.06.2022)
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ünal hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla yaptığı suç duyurusu başvurusunun, 'yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle işleme konulmamasına' karar verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma iddiasıyla Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında yürütülen tahkikat tamamlandı.
Taraflara tebliğ edilen kararda Ünal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili olduğu, Meclis Başkanının bulunmadığı oturumları, yasanın kendisine verdiği yetkiyle yönettiği hatırlatıldı.
Ünal'ın başkanlık yaptığı oturumda, Yavaş'a yönelik sarf edilen sözlere ilişkin tazminat davası açılabileceği belirtilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Belediye Meclis Başkanının meclisi yönetim tarzı ile ilgili hususlardaki itirazı, disiplin soruşturmasına konu edilebilir. Bu kapsamda cezai yönden tahkikatı gerektirir bir durum bulunmadığından, atılı görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları oluşmadığı için şikayet dilekçesinin işleme konulmamasına karar verilmiştir."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde kendisine yönelik dile getirilen iddialara müdahale etmediği gerekçesiyle oturumu yöneten Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
Mansur Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu
21 Haziran , 17:53
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