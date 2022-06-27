https://tr.sputniknews.com/20220627/mansur-yavasin-meclis-baskanvekili-unal-hakkindaki-sikayeti-isleme-konulmadi-1057996107.html

Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı

Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı

Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ünal hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla yaptığı suç duyurusu başvurusunun, 'yasal... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:23+0300

2022-06-27T15:23+0300

2022-06-27T15:29+0300

mansur yavaş

politika

fatih ünal

ankara

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevi kötüye kullanma iddiasıyla Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında yürütülen tahkikat tamamlandı.Taraflara tebliğ edilen kararda Ünal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili olduğu, Meclis Başkanının bulunmadığı oturumları, yasanın kendisine verdiği yetkiyle yönettiği hatırlatıldı.Ünal'ın başkanlık yaptığı oturumda, Yavaş'a yönelik sarf edilen sözlere ilişkin tazminat davası açılabileceği belirtilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde kendisine yönelik dile getirilen iddialara müdahale etmediği gerekçesiyle oturumu yöneten Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220621/mansur-yavastan-meclis-baskanvekili-unal-hakkinda-suc-duyurusu-1057712088.html

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mansur yavaş, fatih ünal, ankara