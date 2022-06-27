https://tr.sputniknews.com/20220627/meteorolojiden-6-kente-kirmizi-kodlu-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057973908.html

Meteoroloji'den 6 kente 'kırmızı kod'lu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 6 kente 'kırmızı kod'lu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kırmızı uyarı yaptı. Ekipler, gece saatlerinde etkisini artıracak yağışa karşı teyakkuza geçti. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T01:14+0300

2022-06-27T01:14+0300

2022-06-27T01:14+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

kuvvetli yağış

bartın

düzce

karabük

kastamonu

sinop

zonguldak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı bugün beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti.Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.

türkiye

bartın

düzce

karabük

kastamonu

sinop

zonguldak

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meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış, bartın, düzce, karabük, kastamonu, sinop, zonguldak