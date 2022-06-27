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Meteoroloji'den 6 kente 'kırmızı kod'lu kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 kente 'kırmızı kod'lu kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kırmızı uyarı yaptı. Ekipler, gece saatlerinde etkisini artıracak yağışa karşı teyakkuza geçti. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T01:14+0300
2022-06-27T01:14+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
kuvvetli yağış
bartın
düzce
karabük
kastamonu
sinop
zonguldak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı bugün beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti.Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.
türkiye
bartın
düzce
karabük
kastamonu
sinop
zonguldak
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meteoroloji genel müdürlüğü, kuvvetli yağış, bartın, düzce, karabük, kastamonu, sinop, zonguldak

Meteoroloji'den 6 kente 'kırmızı kod'lu kuvvetli yağış uyarısı

01:14 27.06.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLYozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
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Meteoroloji, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kırmızı uyarı yaptı. Ekipler, gece saatlerinde etkisini artıracak yağışa karşı teyakkuza geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı bugün beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti.
Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.
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