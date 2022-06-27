https://tr.sputniknews.com/20220627/meteorolojiden-kirmizi-kodlu-uyari-siddetli-yagis-36-saat-surecek-1057977197.html

Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı: Şiddetli yağış 36 saat sürecek

Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı: Şiddetli yağış 36 saat sürecek

Meteoroloji 27 Haziran hava durumu raporuna göre yurt genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışın süresinin 36 saati geçeceği... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T07:10+0300

2022-06-27T07:10+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.6 İL KIRMIZI KODLA UYARILDIMeteoroloji'nin uyarı bölümünde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop kırmızı kodla; Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat sarı kodla; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sivas ve Ordu ise sarı kodla uyarıldı.Uyarıda, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220627/duzcede-saganak-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-gorevlileri-1-gun-izinli-sayilacak-1057976072.html

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