Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220627/milli-gurescilerden-akdeniz-oyunlarinda-2-sampiyonluk--1058013409.html
Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk
Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk
Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:14+0300
2022-06-27T22:14+0300
spor
güreş
cezayir
akdeniz
milli
sporcu
milli sporcu
kerem kamal
murat fırat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058013519_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f69ddec25d838d2d5d3827f815fbb99e.jpg
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi.Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Türk güreşçi, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Milli güreşçi Kerem Kamal da aynı turnuvada grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.Türk sporcu, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/riza-kayaalpten-italyada-altin-madalya-1057791464.html
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058013519_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_438a69fbdb8320944cebd68d091385e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güreş, cezayir, akdeniz, milli, sporcu, milli sporcu, kerem kamal, murat fırat

Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk

22:14 27.06.2022
© AAMilli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Türk güreşçi, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Kerem Kamal da aynı turnuvada grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.
Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.
Türk sporcu, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.
Türk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
SPOR
Rıza Kayaalp'ten İtalya'da altın madalya
22 Haziran , 23:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала