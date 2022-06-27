https://tr.sputniknews.com/20220627/milli-gurescilerden-akdeniz-oyunlarinda-2-sampiyonluk--1058013409.html
Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk
Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk
Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:14+0300
2022-06-27T22:14+0300
2022-06-27T22:14+0300
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi.Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Türk güreşçi, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Milli güreşçi Kerem Kamal da aynı turnuvada grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.Türk sporcu, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/riza-kayaalpten-italyada-altin-madalya-1057791464.html
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güreş, cezayir, akdeniz, milli, sporcu, milli sporcu, kerem kamal, murat fırat
Milli güreşçilerden Akdeniz Oyunları'nda 2 şampiyonluk
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Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Murat Fırat ise aynı turnuvada grekoromen stil 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Türk güreşçi, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Kerem Kamal da aynı turnuvada grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.
Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.
Türk sporcu, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.