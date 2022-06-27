Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/motosikletli-rus-turist-alanyada-hayatini-kaybetti---1057985606.html
Motosikletli Rus turist Alanya’da hayatını kaybetti
Motosikletli Rus turist Alanya’da hayatını kaybetti
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu 1980 doğumlu, motosikletli Rus bir turistin trafik kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T12:48+0300
2022-06-27T12:48+0300
türkiye
antalya
rusya
alanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057985879_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_27c02bf0d5f0db3fa51f48ac1598cd59.jpg
Başkonsolosluğun güvenlik güçlerine dayandırdığı açıklamasına göre olay gece saatlerinde Alanya’da gerçekleşti. Rus vatandaşının kiraladığı motosiklete, şerit değiştirdiği sırada bir başka araç çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri turistin öldüğü bilgisini verdi. AA’nın haberinde ise H.K.’nin kullandığı 37 DE 883 plakalı otomobil ile 42 yaşındaki Ruslan Mikhan’ın kullandığı 07 MA 8324 plakalı motosikletin, Kestel Mahallesi'nde çarpıştığı bilgisi verildi. Habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Rus vatandaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
türkiye
antalya
rusya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057985879_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c2338f0df3ef27922aa00e072f5d4332.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, rusya, alanya

Motosikletli Rus turist Alanya’da hayatını kaybetti

12:48 27.06.2022
© AAAlanya- Kaza
Alanya- Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu 1980 doğumlu, motosikletli Rus bir turistin trafik kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı.
Başkonsolosluğun güvenlik güçlerine dayandırdığı açıklamasına göre olay gece saatlerinde Alanya’da gerçekleşti.
Rus vatandaşının kiraladığı motosiklete, şerit değiştirdiği sırada bir başka araç çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri turistin öldüğü bilgisini verdi.
AA’nın haberinde ise H.K.’nin kullandığı 37 DE 883 plakalı otomobil ile 42 yaşındaki Ruslan Mikhan’ın kullandığı 07 MA 8324 plakalı motosikletin, Kestel Mahallesi'nde çarpıştığı bilgisi verildi. Habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Rus vatandaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала