https://tr.sputniknews.com/20220627/motosikletli-rus-turist-alanyada-hayatini-kaybetti---1057985606.html
Motosikletli Rus turist Alanya’da hayatını kaybetti
Motosikletli Rus turist Alanya’da hayatını kaybetti
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu 1980 doğumlu, motosikletli Rus bir turistin trafik kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T12:48+0300
2022-06-27T12:48+0300
2022-06-27T12:48+0300
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Başkonsolosluğun güvenlik güçlerine dayandırdığı açıklamasına göre olay gece saatlerinde Alanya’da gerçekleşti. Rus vatandaşının kiraladığı motosiklete, şerit değiştirdiği sırada bir başka araç çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri turistin öldüğü bilgisini verdi. AA’nın haberinde ise H.K.’nin kullandığı 37 DE 883 plakalı otomobil ile 42 yaşındaki Ruslan Mikhan’ın kullandığı 07 MA 8324 plakalı motosikletin, Kestel Mahallesi'nde çarpıştığı bilgisi verildi. Habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Rus vatandaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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antalya, rusya, alanya
Motosikletli Rus turist Alanya’da hayatını kaybetti
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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu 1980 doğumlu, motosikletli Rus bir turistin trafik kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı.
Başkonsolosluğun güvenlik güçlerine dayandırdığı açıklamasına göre olay gece saatlerinde Alanya’da gerçekleşti.
Rus vatandaşının kiraladığı motosiklete, şerit değiştirdiği sırada bir başka araç çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri turistin öldüğü bilgisini verdi.
AA’nın haberinde ise H.K.’nin kullandığı 37 DE 883 plakalı otomobil ile 42 yaşındaki Ruslan Mikhan’ın kullandığı 07 MA 8324 plakalı motosikletin, Kestel Mahallesi'nde çarpıştığı bilgisi verildi. Habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Rus vatandaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.