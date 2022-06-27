https://tr.sputniknews.com/20220627/mugla-cumhuriyet-bassavciligindan-pinar-gultekin-davasi-aciklamasi-karar-istinafa-tasindi-1057994436.html

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin davası açıklaması: Karar istinafa taşındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin davası açıklaması: Karar istinafa taşındı

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’ya uygulanan haksız tahrik indirimi ve Mert Avcı'nın beraat kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:01+0300

2022-06-27T15:01+0300

2022-06-27T15:19+0300

türkiye

pınar gültekin

mertcan avcı

cinayet

kadın

kadın cinayeti

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kadın hakları

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı için önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verilmiş, ardından mahkeme 'haksız tahrik' olduğuna karar vererek cezayı 23 yıla indirmişti. Söz konusu karar tartışma yaratmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220625/pinar-gultekin-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1057925580.html

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