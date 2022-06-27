https://tr.sputniknews.com/20220627/mugla-cumhuriyet-bassavciligindan-pinar-gultekin-davasi-aciklamasi-karar-istinafa-tasindi-1057994436.html
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin davası açıklaması: Karar istinafa taşındı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin davası açıklaması: Karar istinafa taşındı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’ya uygulanan haksız tahrik indirimi ve Mert Avcı'nın beraat kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:01+0300
2022-06-27T15:01+0300
2022-06-27T15:19+0300
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mertcan avcı
cinayet
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
kadın hakları
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı için önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verilmiş, ardından mahkeme 'haksız tahrik' olduğuna karar vererek cezayı 23 yıla indirmişti. Söz konusu karar tartışma yaratmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/pinar-gultekin-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1057925580.html
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pınar gültekin, mertcan avcı, cinayet, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadın hakları
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin davası açıklaması: Karar istinafa taşındı
15:01 27.06.2022 (güncellendi: 15:19 27.06.2022) Abone ol
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’ya uygulanan haksız tahrik indirimi ve Mert Avcı'nın beraat kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşındığını açıkladı.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı için önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verilmiş, ardından mahkeme 'haksız tahrik' olduğuna karar vererek cezayı 23 yıla indirmişti. Söz konusu karar tartışma yaratmıştı.