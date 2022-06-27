https://tr.sputniknews.com/20220627/muharrem-ince-umit-ozdaga-destek-olmak-icin--hataya-gidiyorum-1058009379.html
Muharrem İnce: Ümit Özdağ'a destek olmak için Hatay’a gidiyorum
Muharrem İnce: Ümit Özdağ'a destek olmak için Hatay’a gidiyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay Valiliği tarafından kente girişine izin verilmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak için Hatay'a... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T20:48+0300
2022-06-27T20:48+0300
2022-06-27T20:55+0300
muharrem ince
ümit özdağ
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatay'a gideceğini açıkladı.İnce yaptığı açıklamada "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara’dan Hatay’a yola çıkıyorum" dedi.Muharrem İnce'nin paylaşımına Ümit Özdağ'dan "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’ye desteği için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar sayın İnce bekliyoruz" yanıtı geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/umit-ozdagin-hataya-girisi-engellendi-1057980854.html
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Muharrem İnce: Ümit Özdağ'a destek olmak için Hatay’a gidiyorum
20:48 27.06.2022 (güncellendi: 20:55 27.06.2022) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay Valiliği tarafından kente girişine izin verilmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak için Hatay'a doğru yola çıkacağını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatay'a gideceğini açıkladı.
İnce yaptığı açıklamada "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara’dan Hatay’a yola çıkıyorum" dedi.
Muharrem İnce'nin paylaşımına Ümit Özdağ'dan "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’ye desteği için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar sayın İnce bekliyoruz" yanıtı geldi.