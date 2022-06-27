https://tr.sputniknews.com/20220627/muharrem-ince-umit-ozdaga-destek-olmak-icin--hataya-gidiyorum-1058009379.html

Muharrem İnce: Ümit Özdağ'a destek olmak için Hatay’a gidiyorum

Muharrem İnce: Ümit Özdağ'a destek olmak için Hatay’a gidiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay Valiliği tarafından kente girişine izin verilmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak için Hatay'a... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T20:48+0300

2022-06-27T20:48+0300

2022-06-27T20:55+0300

muharrem ince

ümit özdağ

hatay

türkiye

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatay'a gideceğini açıkladı.İnce yaptığı açıklamada "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara’dan Hatay’a yola çıkıyorum" dedi.Muharrem İnce'nin paylaşımına Ümit Özdağ'dan "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’ye desteği için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar sayın İnce bekliyoruz" yanıtı geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220627/umit-ozdagin-hataya-girisi-engellendi-1057980854.html

hatay

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muharrem ince, ümit özdağ, hatay