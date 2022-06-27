https://tr.sputniknews.com/20220627/otoyolda-arizalanan-iett-otobusune-carpan-meyve-yuklu-kamyon-devrildi-1057980030.html

Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi

Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi

İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda arıza yapan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T10:09+0300

2022-06-27T10:09+0300

2022-06-27T10:09+0300

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tem otoyolu

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TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkisinde Edirne istikametine seyir halinde olan Avni D'nin kullandığı meyve yüklü kamyon, otoyolda arızalanan Ayhan İ. yönetimindeki İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.Kamyon önce otobüse, ardından bariyerlere çarparak otoyolun kenarındaki boş alana devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.Yaralananın olmadığı kazada İETT otobüsü ile kamyonda hasar oluşurken, otoyoldaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220618/eyupsultanda-iett-otobusu-park-halindeki-17-araca-carpti-1057584266.html

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