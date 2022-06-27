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Putin ve Brezilya lideri Bolsonaro, küresel gıda güvenliğini istişare etti
Putin ve Brezilya lideri Bolsonaro, küresel gıda güvenliğini istişare etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T19:07+0300
2022-06-27T19:07+0300
dünya
vladimir putin
jair bolsonaro
telefon görüşmesi
gıda
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre geçen haftaki BRICS Zirvesi'nde varılan mutabakata istinaden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yla konuşan Rusya lideri Putin, küresel tarım ürünleri ve gübre pazarında oluşan mevcut durumun nedenleri hakkında detaylı bir değerlendirme sundu.Batılı ülkelerin yaptırımları sonucunda çöken serbest gıda ürünleri ve gübre ticareti mimarisinin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Putin, bu bağlamda Rusya'nın Brezilyalı çiftçilere kesintisiz şekilde gübre tedarik etme yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunun altını çizdi.Taraflar, tarım ve enerji gibi çeşitli alanlarda karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin daha fazla genişletilmesi de dahil iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tutarlı şekilde güçlendirilmesinden yana olduklarını teyit etti.Uluslararası gündemdeki çeşitli konuları da istişare eden Putin ve Bolsonaro, iki ülkenin farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürmesini kararlaştırdı.
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vladimir putin, jair bolsonaro, telefon görüşmesi, gıda

Putin ve Brezilya lideri Bolsonaro, küresel gıda güvenliğini istişare etti

19:07 27.06.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre geçen haftaki BRICS Zirvesi'nde varılan mutabakata istinaden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yla konuşan Rusya lideri Putin, küresel tarım ürünleri ve gübre pazarında oluşan mevcut durumun nedenleri hakkında detaylı bir değerlendirme sundu.

Batılı ülkelerin yaptırımları sonucunda çöken serbest gıda ürünleri ve gübre ticareti mimarisinin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Putin, bu bağlamda Rusya'nın Brezilyalı çiftçilere kesintisiz şekilde gübre tedarik etme yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunun altını çizdi.

Taraflar, tarım ve enerji gibi çeşitli alanlarda karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin daha fazla genişletilmesi de dahil iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tutarlı şekilde güçlendirilmesinden yana olduklarını teyit etti.

Uluslararası gündemdeki çeşitli konuları da istişare eden Putin ve Bolsonaro, iki ülkenin farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürmesini kararlaştırdı.
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