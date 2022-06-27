Putin ve Brezilya lideri Bolsonaro, küresel gıda güvenliğini istişare etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre geçen haftaki BRICS Zirvesi'nde varılan mutabakata istinaden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yla konuşan Rusya lideri Putin, küresel tarım ürünleri ve gübre pazarında oluşan mevcut durumun nedenleri hakkında detaylı bir değerlendirme sundu.



Batılı ülkelerin yaptırımları sonucunda çöken serbest gıda ürünleri ve gübre ticareti mimarisinin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Putin, bu bağlamda Rusya'nın Brezilyalı çiftçilere kesintisiz şekilde gübre tedarik etme yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunun altını çizdi.



Taraflar, tarım ve enerji gibi çeşitli alanlarda karşılıklı çıkara dayanan işbirliğinin daha fazla genişletilmesi de dahil iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tutarlı şekilde güçlendirilmesinden yana olduklarını teyit etti.



Uluslararası gündemdeki çeşitli konuları da istişare eden Putin ve Bolsonaro, iki ülkenin farklı düzeylerdeki temaslarını sürdürmesini kararlaştırdı.